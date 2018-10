Budova bývalé pošty v Opavě dál marně čeká na kupce

Jozef Sinčák skončí v úterý po pěti letech v čele Českých aerolinií. Travel Service jako většinový akcionář mu neprodloužil smlouvu a do čela aerolinek dosadí nového manažera. Ke změně dochází rok poté, co Travel Service oznámil ovládnutí aerolinek, které oslavily před několika dny 95 let od svého založení.