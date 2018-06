OPEC zvýší od července těžbu ropy o milion barelů denně

Všeobecní administrativní pracovníci ASISTENT/KA SERVISNÍ ODDĚLENÍ. Požadované vzdělání: úsv. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 21000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: ASISTENT/KA SERVISNÍ ODDĚLENÍ - Místo výkonu práce: Hostomice. Upřesňující informace: nástup možný ihned, pracovní poměr na dobu neurčitou. Náplň práce: vedení a kompletní správa agendy zákazníků, vystavování faktur, kontrola úhrad faktur, komunikace se zákazníky, řešení reklamací, zasílání náhradních dílů, příjem a výdej materiálů ve firemní IS, zástupce vedoucího servisního oddělení, řešení dotazů či požadavků od kolegů oddělení napříč společnosti, atp. Požadavky: SŠ vzdělání s maturitou, uživatelská znalost MsOffice, ekonomické povědomí, numerická způsobilost, psaní všema deseti, samostatnost, komunikativnost, pozitivně laděná osobnost, cílevědomost, schopnost dotáhnout věci do konce, schopnost efektivně řešit výzvy, dále uvítáme základní znalost AJ, schopnost definovat priority a organizovat si vlastní čas a práci. Kontakt: telefonicky, e-mailem.. Pracoviště: Mandík, a.s. hostomice, Dobříšská, č.p. 550, 267 24 Hostomice pod Brdy. Informace: Sonja Bendová, +420 777 789 241/311 706 901.

Všeobecní administrativní pracovníci VRCHNÍ REFERENT/RADA - SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK. Požadované vzdělání: vyšší odborné. Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 19610 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: VRCHNÍ REFERENT/RADA - SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK, v oboru služby "Nepojistné sociální dávkové systémy" a "Sociální služby a sociální práce", Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu o státní službě do 10. platové třídy., Hlavní popis činnosti vykonávané na služebním místě:, Řešení sociálně-právních a sociálně zdravotních problémů klientů aplikací odborných metod sociální práce, diagnostická činnost, poradenství; účast na jednání se správními orgány a jinými organizacemi v zájmu klientů., Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo podané ve lhůtě do 2.7. 2018, tj. v této lhůtě zaslané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla organizačního útvaru služebního úřadu: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ústí nad Labem, Dvořákova 1609/18, 400 21 Ústí nad Labem, nebo osobně podané na podatelnu organizačního útvaru služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu organizačního útvaru služebního úřadu podatelna@ul.mpsv.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky ID 6sbzpx5., Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: "Neotevírat", a "Výběrové řízení pod č. j. UPCR-2018/57624-78099813"., Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který:, 1. splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:, a) je státním občanem České republiky, b) dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];, c) je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona]; , Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1, d) je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona]; , e) dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. vzdělání vyšší odborné nebo bakalářský studijní program. , f) má potřebnou zdravotní způsobilost, 2) splňuje jiný požadavek stanovený podle § 25 odst. 5 písm. a) zákona služebním předpisem Úřadu práce České republiky č. 7/2017 Stanovení dalších požadavků pro některá služební místa Úřadu práce České republiky, kterým je odborné zaměření vzdělání: , - vyšší odborné vzdělání získané absolvováním vzdělávacího programu akreditovaného podle zákona č. 561/2004 Sb. , - vysokoškolské vzdělání získaného studiem v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku, akreditovaném podle zákona č.111/1998 Sb.,, K žádosti dále žadatel přiloží:, - strukturovaný profesní životopis.. Pracoviště: Úřad práce české republiky, krajská pobočka ústí nad labem, kontaktní pracoviště most, tř. Budovatelů, č.p. 1989, 434 01 Most 1. Informace: Podatelna, .