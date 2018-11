O2 zvýšila zisk na 4,2 miliardy. Za úspěchem stojí televizní obsah

Firma O2 zvýšila za tři čtvrtletí meziročně čistý zisk o 2,5 procenta na 4,22 miliardy korun. Konsolidované výnosy se v prvních devíti měsících 2018 zvýšily meziročně mírně o jedno procento na 28,2 miliardy korun. Za nárůstem stojí podle firmy zvýšení počtu uživatelů O2 TV a také zájem o sportovní obsah.

Počet zákazníků digitální televize O2 TV se meziročně zvýšil téměř o 22 procent. O2 tak registruje již 673 tisíc aktivních zařízení. V průběhu třetího čtvrtletí začala O2 TV vysílat zápasy oblíbených sportů.

"Jsem rád, že naše rozhodnutí přinést zákazníkům atraktivní sportovní obsah – první českou fotbalovou ligu, Ligu mistrů a domácí hokejovou extraligu – přineslo již v prvních měsících pozitivní výsledky," uvedl Jindřich Fremuth předseda představenstva a generální ředitel O2 Czech Republic.

Liga mistrů či extraliga

Fotbalovou Ligu mistrů UEFA bude O2 TV nabízet až do roku 2021. Od sezony 2018/2019 do roku 2023 uvidí všechny vysílané zápasy hokejové Tipsport extraligy pouze diváci O2 TV, chybět nebude ani play off či finále.

"V souladu s naším plánem jsme ve třetím čtvrtletí výrazně zintenzivnili investice v České republice. Očekáváme tak, že za celý rok přesáhne podíl celkových konsolidovaných investic k výnosům úroveň deseti procent," vysvětluje Tomáš Kouřil, místopředseda představenstva a finanční ředitel společnosti a dodává: "Díky těmto investicím a úspěchu balíčků se nám daří udržet silnou finanční výkonnost."

Vzrostly i výnosy mobilního segmentu, a to o 1,8 procenta na 15,08 miliardy korun. Stalo se tak i přes negativní dopad roamingové regulace ze strany EU a také navzdory pokračujícímu poklesu výnosů z telefonování a výnosů z SMS a MMS. Pokles totiž vykompenzovaly finanční služby, mobilní data a prodej zařízení, jejichž výnos naopak narostl.

Výnosy v segmentu pevných linek se pak snížily o tři procenta 7,77 miliardy korun kvůli poklesu příjmů z tradičních hlasových a datových služeb.

Majoritním vlastníkem O2 je s více než 80 procenty investiční skupina PPF nejbohatšího Čecha Petra Kellnera.