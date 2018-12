Sloni a orangutani potřebují v Zoologické zahradě Ústí nad Labem nový výběh. Miliony musí město vložit i do tepelných čerpadel a údržby termálního vrtu.

Zoologická zahrada v Ústí může přijít o svá ikonická zvířata, pokud do ní nebude město investovat. Takovou výtku vznesla městská opozice během schvalování ústeckého rozpočtu na příští rok. Nelíbilo se jí totiž, že v návrhu investic nenašla žádnou výraznější do zoo. Mezi akutně nejpotřebnější investice podle vedení zahrady patří nová tepelná čerpadla a expozice slonů nebo orangutanů.

Kritika kvůli zoo se na hlavu městského vedení snesla především z lavic hnutí Vaše Ústí a PRO! Ústí.

„Město má v příštím roce získat o 155 milionů korun více než v roce letošním. Nicméně tato částka není nijak zohledněna v investicích do majetku města a infrastruktury, která je naprosto zanedbaná. Například do zoologické zahrady, ačkoli všichni víme, že je v havarijním stavu. Pokud do ní nezačneme investovat, přijdeme o ta nejoblíbenější zvířata, protože stávající expozice nesplňují podmínky pro jejich chov,“ upozornila například Yveta Tomková (Vaše Ústí).

Koaliční vedení Ústí argumentuje, že bude potřeba nejprve schválit směr, kterým se zoo bude ubírat, a že rozhodně nehodlá nechat oblíbené návštěvní místo pro lidi z Ústí i širokého okolí padnout na samé dno.

Vytyčit si priority

Rozpočet předkládala náměstkyně primátora Věra Nechybová (UFO) s tím, že investovat do zahrady chce ústecké vedení z přebytku hospodaření za letošek.

„Musíme tak ale udělat až poté, co ředitel Roman Končel v lednu představí i novým zastupitelům generel zoo, který vypracoval. Vysvětlí, co bude potřeba udělat v první fázi a jakým směrem se bude zoo ubírat do budoucna. Zastupitelé pak musí rozhodnout, zda tyto kroky schválí. Nebylo by správné, kdybychom to takto neudělali,“ poznamenala po zasedání.

S tím, že by se měli zastupitelé seznámit nejprve s generelem, souhlasí opoziční zastupitel Lukáš Blažej (Piráti) z hnutí PRO! Ústí. Na druhou stranu ale tvrdí, že i kdyby to koalice neudělala, bude výsledek stejný.

„Vzhledem k tomu, jak málo hnutí ANO 2011 obsazovalo veřejné funkce v Ústí nad Labem odborníky, bude to, jako kdyby generel nikdo nezpracoval. Zoo zoufale potřebuje mít v čele odborníka, který bude postupovat ve spolupráci s ostatními zoologickými zahradami v republice,“ myslí si.

Podle něj nemá současné vedení zahrady žádnou vizi. „Zoo se na nic nespecializuje, má nejbídnější návštěvnost a nejvyšší ztrátovost v porovnání s ostatními zoo v republice, ale to pouze s ohledem na to, jak ANO obsazuje placené pozice ve městě,“ kritizoval Blažej.

Ředitel zoologické zahrady Roman Končel však oponoval tím, že se svými spolupracovníky může mít vize a plány, jaké chce, ale budou k ničemu, pokud s nimi nebude souhlasit zastupitelstvo a nevydá na ně příslušnou finanční částku.

„Předpokládám, že se o financích budeme bavit poté, co zastupitelstvo generel schválí nebo případně požádá o jeho úpravu. Z generelu vyplyne, co je třeba rekonstruovat a vybudovat. Akutně musíme postupně měnit tepelná čerpadla, rekonstruovat exotárium, budovat expozice slonů a orangutanů. To není na jedno volební období,“ dodal ředitel zoo.