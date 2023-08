Ministerstvo životního prostředí představilo nový program pro rodiny zaměřený na renovaci starších rodinných domů, které jsou energeticky příliš náročné. Kdo takový dům „po babičce“ vlastní, může na úsporná opatření dostat až milion korun a rovněž i možnost získat výhodný úvěr od stavební spořitelny. Deník přináší odpovědi na nejdůležitější otázky, které se tohoto programu týkají.

Kdo vlastní dům „po babičce“, může na úsporná opatření dostat až milion korun a rovněž i možnost získat výhodný úvěr od stavební spořitelny. Ilustrační foto. | Foto: Shutterstock

Proč úřady tento program vyhlašují?

Podle statistiků je v Česku nyní neobydlených asi 17 procent všech rodinných domů. Jde tedy o statisíce domů, které zbytečně neslouží svému původnímu účelu. „Chceme využít stávající zástavbu a zabránit tomu, aby se obce rozšiřovaly do volné krajiny a aby se kvůli bytovým potřebám zabírala další a další zemědělská půda,“ vysvětlil ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Jaký je hlavní cíl nového programu?

Urychlit tempo renovací starších domů a zpřístupnit finance na tuto investici, která může zejména mladým domácnostem ulehčit cestu k úspornému bydlení. Program bude otevřený žadatelům, kteří rodinný nebo rekreační dům vlastní a kteří splní podmínky jeho optimálního zateplení. Variantou je i to, že jej odstraní a na jeho místě postaví nový dům splňující tyto podmínky.

Co půjde z nového programu financovat?

Podpora bude určena na komplexní zateplení už stojících rodinných domů včetně objektů určených k rekreaci. Půjde ji však kombinovat také s dalšími úspornými opatřeními, tedy kupříkladu instalací fotovoltaické elektrárny, tepelného čerpadla anebo úpravami spadajícími pod program Dešťovka.

Jaká konkrétní opatření tedy program zahrnuje?

Podmínkou získání zálohové dotace a výhodného úvěru je zejména optimální zateplení domu. Renovaci lze ale rozšířit i o další úsporná opatření. Získat finance tak lze například rovněž na výměnu zdroje tepla, instalaci fotovoltaiky nebo dobíjecí stanice pro elektromobil.

Kolik peněz lze na tato dodatečná opatření získat?

Záleží na konkrétním případě. Stejně jako v Nové zelené úsporám příjemci obdrží motivační bonus 10 tisíc korun za každou kombinaci úsporných opatření. V takovém případě tedy může celá zálohová dotace podle úředníků v souhrnu slibovanou částku milion korun ještě dalece přesáhnout.

Hraje ve věci celkové částky dotace i lokalita, kde se daná nemovitost nachází?

Ano, více peněz mohou dostat lidé z Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje, tedy takzvaných strukturálně postižených krajů. Kromě toho stát slibuje vyšší podporu také lidem žijícím na území bývalých vojenských újezdů i dalších vybraných regionů. Seznam obcí, jichž se to týká, je zveřejněn na webu Novazelenausporam.cz. „Žadatelům z těchto oblastí navýšíme celkovou dotaci o dalších 10 procent,“ slíbil ministr životního prostředí Hladík.

Pro koho je nový program zejména určen?

Program má podpořit především mladé rodiny, které vlastní starší dům, ale nemají dost peněz na jeho rekonstrukci. Podmínkou je, že žadatel musí být ekonomicky aktivní. Další podmínkou je i to, že bude mít po dobu následujících deseti let po rekonstrukci v tomto domě své trvalé bydliště.

Jakou částku lze získat na jeden dům?

Program přispěje na zateplení dotací formou zálohy v částce až milion korun. Na další opatření mohou žadatelé získat výhodný úvěr od stavebních spořitelen, limity se budou lišit podle konkrétních možností dané rodiny.

Jak kromě toho program ještě podpoří mladé rodiny?

Na každé nezaopatřené dítě mohou získat rodinný bonus ve výši 50 tisíc korun. „Rodiny navíc budou moci požádat o bonus i za další děti narozené v době po podání žádosti o podporu,“ slíbil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Tento dodatečný bonus budou přitom moci čerpat až do roku 2030.

V čem se program Oprav dům po babičce od obdobných dotací liší?

Podle jeho tvůrců je zásadní výhodou možnost čerpat finanční prostředky předem a teprve poté přistoupit k vlastní rekonstrukci. Obvykle totiž lidé nejprve musí sehnat peníze sami a teprve po provedení úprav jim je mohou úřady proplatit zpět. Kromě toho by měli mít jeho účastníci od příštího roku možnost žádat na pobočkách stavebních spořitelen o zvýhodněný úvěr.

Jaké budou podmínky tohoto zvýhodněného úvěru?

Tento úvěr má pokrýt rozdíl mezi způsobilými výdaji a vyplacenou dotací. Žadatelé přitom nebudou muset svou nemovitost kvůli tomu dávat do zástavy. „Úrok se bude pohybovat mezi třemi až čtyřmi procenty. Záležet bude na aktuálním úrokovém prostředí a nastavení jednotlivých stavebních spořitelen,“ sdělil ministr Hladík.

Kdy úřady tento program spustí?

Žádosti se začnou přijímat od září letošního roku. Zvýhodněný úvěr k dotaci bude možné čerpat od roku 2024.

Kde lze o novém programu získat bližší informace?

Nejjednodušší cestou je využití kontaktního formuláře na webu Novazelenausporam.cz. Lze však také kontaktovat krajská pracoviště Státního fondu životního prostředí, který bude mít související administrativu na starosti.

Kdo konkrétně nové dotace zařizuje?

Kromě Státního fondu životního prostředí, který program administruje a také k jeho dotacím poskytuje poradenské služby, se do něj zapojí i stavební spořitelny.

O jakou pomoc si mohou zájemci na pobočkách stavebních spořitelen požádat?

Zájemcům o dotace kromě poradenství v oblasti dotací a úvěrů mohou pomoci také prakticky. Kupříkladu jim dokážou vyřídit dotace i zvýhodněné úvěry na jednom místě. Pomohou jim také získat kontakty na certifikované odborníky, jako jsou projektanti nebo energetičtí specialisté. Jejich úředníci také žadatelům dokážou pomoci při vytváření finančního plánu k návrhu na rekonstrukci. Součástí jejich služeb může být i další spolupráce ohledně dotace, například prověření schopnosti splácet úvěr anebo převzetí úvěrového rizika.

Kdy musí být úpravy domu „po babičce“ provedeny?

Program má být zájemcům k dispozici až do roku 2030. Žádat lze ale také zpětně, žadatelům tak mohou být proplaceny způsobilé výdaje vynaložené už od 1. ledna 2021.

Z jakých zdrojů pocházejí peníze, které program rozdělí?

Všechny výdaje tohoto programu hradí Evropská unie. Konkrétně jde o 55 miliard korun z jejího Modernizačního fondu.

Jaký by měl mít dotační program Oprav dům po babičce celkové efekty pro Česko?

Podle jeho autorů z ministerstva životního prostředí by tento program měl do české ekonomiky přinést celkem sto miliard korun. Novými domy nebude podle úředníků zastavěno 3000 hektarů úrodné půdy.

Jak hodnotí záměry ministerstva odborníci?

Vesměs se jim tyto návrhy líbí. Z hlediska životního prostředí i sociálního je program dobře nastavený například podle Platformy pro sociální bydlení. K energeticky úspornému bydlení se tak mohou dostat i mladé rodiny, které by nesplnily podmínky Nové zelené úsporám ani Nové zelené úsporám Light. „Díky razantnímu snížení nákladů na energie se jim tato investice vrátí asi do deseti let,“ uvedl konzultant energetických úspor z Centra pasivního domu Michal Čejka.

Program má ale také své odpůrce. Co se jim na plánech ministerstva nelíbí?

Podle kritiků čeká žadatele zejména spousta papírování. Kdo nemá předem připravené všechny podklady, neměl by podle nich spoléhat na to, že mu jeho plány úředníci brzy schválí. Není žádným překvapením, že s plány ministerstva životního prostředí nesouhlasí opozice. Kritické hlasy se ale ozývají i z vládních stran. Odpůrcům vadí, že vzhledem k nastavení programu mohou dotaci získat i bohaté rodiny, které by na rekonstrukci měly samy dost peněz. Úředníci ministerstva pro místní rozvoj si zase stěžují na to, že nápad s nimi kolegové z resortu životního prostředí nekonzultovali.