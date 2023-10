Podle odborných analýz patří opraváři elektrických zařízení do top dvacítky oborů, kde hrozí do roku 2030 největší přebytek pracovníků. Sami opraváři ale cítí, že jich je aktuálně naopak nedostatek. Z oboru odcházejí pracovníci za vyššími a stabilnějšími výdělky do velkých podniků, zakázky hatí i nákupy levných spotřebičů v supermarketech. Vítanou vzpruhou se staly elektrokoloběžky a elektrokola.

Proměna pracovního trhu nebude vstřícná vůči opravářům. Upozorňuje na to například analýza jeho vývoje, kterou nechala zpracovat firma Boston Consulting Group. Podle ní bude na trhu práce zbytečných dvanáct tisíc montérů, mechaniků a opravářů elektrických zařízení. „Přebytek většiny z uvedených pozic lze snadno vysvětlit na základě globálních trendů, jako je digitalizace a automatizace či útlum průmyslových sektorů,“ vysvětlili autoři.

Přímo opraváři to ale vidí jinak. „Například v příhraničních oblastech je problém sehnat opraváře, počítají se v jednotkách na okres,“ konstatoval mluvčí největší opravárenské sítě v České republice Opravárna Jan Charvát.

Připustil, že řemeslo se potýká s mnoha výzvami, které vedou k odlivu pracovních sil. „Řada opravářů jsou výborní technici, kteří své práci opravdu rozumí. Podnikání ale často zaniká na tom, že si neporadí s komunikací se zákazníky, účetnictvím a podobně. Pak z oboru odcházejí a v podstatě jdou za lepším a stabilnějším výdělkem,“ popsal. Lidé odcházejí do velkých firem, kde pracují ve skladech, logistice či u pásové výroby.

Situaci může zlepšit projekt

Podpořit servisní techniky a to nejen v řemesle, ale i dalším vzdělání nebo při zvládání rychlého technického vývoje, chtějí představitelé škol. Zapojují se proto do projektu Naučíme vás to opravit a vedou obory přímo pro opraváře.

„Počet studentů vzrostl oproti loňskému roku o třináct procent. Chceme vychovat novou generaci manuálně zručných a teoreticky vzdělaných techniků, kteří si poradí i se spotřebiči, které v sobě mají umělou inteligenci,“ přiblížil ředitel APPLiA CZ - sdružení evropských výrobců domácích spotřebičů Radek Hacaperka. Sdružení je hlavním partnerem projektu.

Reagovat na vývoj je podle Charváta pro řemeslo zásadní. Dnes zakázkám dominuje především bílé elektro. Čím víc nadupané technologiemi, tím spíš s ním majitel zamíří do opravny. „Už vůbec neopravujeme třeba toastovače nebo rychlovarné konvice, které koupíte za pár stovek v supermarketu. To se zákazníkům nevyplatí. Naopak drahý vysavač, drahá pračka, myčka – to je něco, co si lidé nechávají opravit rádi, protože pořizovací cena byla vysoká,“ zmínil.

Vítaná vzpruha

Vítanou vzpruhou je pro opraváře stále rostoucí poptávka a nákupy elektrokoloběžek nebo elektrokol. „Pořizovací cena je tak vysoká, že oprava se vyplatí vždycky,“ vysvětlil.

Opraváři se ale u tohoto zboží musí vyrovnat s nedostatkem náhradních dílů. „Součástky se dovážejí z Asie a trvá to klidně i měsíc, než dorazí,“ popsal Charvát.