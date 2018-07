Opravu zóny Háje zdržují spory. Dohoda se spoluvlastníky se snad blíží

Několik set metrů dlouhou vyvýšenou plošinou u výstupu z konečné stanice pražského metra Háje procházejí desítky tisíc lidí. U výstupu z metra je nově postavené bistro a restaurace se zahrádkou. Za ní už ale začíná podlouhlý prostor s kulisami vhodnými pro film z období normalizace, z něhož ostatně rozsáhlý objekt pochází.

Alarmující dojem ale zanechává především exkurze po parkovacím domě, který se nachází pod pochozí zónou a nad rozvětveným kolejištěm pro výměnu souprav metra na konečné. Uzavřené kryté parkoviště pro zhruba devět stovek aut rezidentů má místy od vlhkosti zplesnivělé zdi a stropy.

Oprava za půl miliardy

„Voda nezatéká přímo, ale třeba až tři dny po silném dešti začne někde ze stropu kapat břečka s příměsí vápna a betonu. Několikrát už to poničilo lak na parkujících autech. Škody hradila pojišťovna, ale s naší spoluúčastí. Nejvyšší částka byla dosud 30 tisíc korun,“ upozornil Libor Vrkoč, který má parkoviště ve správě Prahy 11 na starosti.

Rekonstrukci rozsáhlého objektu doporučuje i statický posudek. Podle něj je ocelová konstrukce na konci životnosti. Výměna hydroizolace, zpevnění komplexu a oprava fasád spolknou podle odhadů 350 až 500 milionů korun.

„To je částka mimo možnosti městské části, a rekonstrukci by proto mělo zaplatit město. Zhruba dvě třetiny areálu jsou sice svěřené Praze 11, zůstávají ale majetkem města. Každopádně je to třeba řešit,“ varoval bývalý starosta Prahy 11 a lídr tamní opozice Jiří Štyler (Hnutí pro Prahu 11). I on ale uznává, že obnovu komplikují obstrukce dvou menšinových spoluvlastníků zóny.

Ti se prý dlouhé roky odmítali finančně podílet na běžné údržbě a blokovali soudní spor s městskou částí. Podle náměstka primátorky Petra Dolínka (ČSSD) se s nimi Praha snaží dohodnout. „Když to dobře půjde, na konci roku by se rekonstrukce mohla začít plánovat,“ sdělil Pražskému deníku Dolínek.

Neurčitý příslib zazněl i z místní radnice. „Rekonstrukci brání skutečnost, že je objekt v podílovém spoluvlastnictví čtyř subjektů, mezi nimiž jsou dlouhodobé soudní spory. Nyní nicméně probíhá mediační řízení,“ informovala Anna Kočicová, mluvčí Prahy 11 s tím, že jeho výsledky zatím nelze zveřejnit.