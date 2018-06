Snižte náklady, přidejte listonošům. Metnar pověřil nového šéfa pošty

Ministr vnitra v demisi Lubomír Metnar dnes uvedl do funkce nového generálního ředitele České pošty Romana Knapa. A rovnou ho pověřil úkolem: do října chce vidět strategii, která by zredukovala přebujelý management a zlepšila podmínky pro řadové doručovatele.

Nový šéf České pošty misi od ministra přijal. „Vím, že to nebude lehká cesta, ale myslím, že ty cíle jsou nastaveny reálně,” uvedl na tiskové konferenci Roman Knap. Muž, který dosud řídil československou pobočku firmy SAP, chce podle svých slov snížit náklady a zvýšit ziskovost státního podniku. Měl by toho docílit hlavně rušením poboček v menších obcích a převodem jejich agendy na smluvní partnery. ČTĚTE TAKÉ: Ztráta licence České pošty trápí obyvatele obcí. Obávají se omezení služeb Zatímco management České pošty čeká období propouštění, listonoši se mohou těšit na vyšší platy, nebo alespoň snížení pracovní zátěže. Knap také hodlá zmodernizovat balíková centra a zkvalitnit IT infrastrukturu a soustředit se hlavně na ziskové činnosti. Metnar odvolal dosavadního šéfa České pošty Martina Elkána v únoru. Kritizoval ho zejména za to, že údajně nemá žádnou vizi rozvoje podniku. Česká pošta provozuje více než 3200 poboček, v nichž pracuje 30 tisíc zaměstnanců. Vloni dosáhla zisku 110 milionů korun, přičemž o dva roky dříve to bylo přes 300 milionů. Stát jí na provoz přispívá půlmiliardou ročně. ČTĚTE TAKÉ: Náměstek rozvědky podle detektoru lhal o úplatcích v kauze kolem České pošty

Autor: Redakce