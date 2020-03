Do kolika let dítěte se bude podle návrhu ošetřovné vyplácet?

V současnosti je hranice nároku na ošetřovné stanovena na deset let věku dítěte.

Jak dlouho by mělo být ošetřovné nově vypláceno?

Nový zákon se týká krize v souvislosti s novým typem koronaviru Covid-19. Ošetřovné by se mělo vyplácet po celou dobu, co kvůli němu budou zavřeny školy. „Ošetřovné se bude nově poskytovat po celou dobu mimořádných opatření v souvislosti s epidemií, kdy budou uzavřené školy a další dětská zařízení,“ uvedlo ministerstvo práce a sociálních věcí.

Půjde vyplácet i zpětně?

Ano. „Umožňuje se přitom, aby ošetřovné v tomto rozsahu mohlo být přiznáno i zpětně před účinností tohoto zákona, neboť dosavadní podpůrčí doba v řadě případů již uplynula,“ konstatuje se v důvodové zprávě k návrhu zákona.

Týká se nový zákon i živnostníků a podnikatelů, kteří v současnosti nemají na ošetřovné nárok?

Bohužel ne. Týká se pouze zaměstnanců.

A kdo tedy pomůže živnostníkům?

Těm by mělo obdobu ošetřovného vyplácet ministerstvo průmyslu a obchodu. Dosahovat by měla 424 korun na den. Podle webu Hospodářské komory by se měl vyplácet měsíc. „To závisí na zítřejším rozhodnutí Poslanecké sněmovny. Chceme, aby měli živnostníci stejné podmínky se zaměstnanci,“ řekla Deníku mluvčí ministerstva průmyslu a obchodu Štěpánka Filipová. V současnosti se počítá s tím, že by se to týkalo dětí mezi 6 až 13 lety, ale ministerstvo prý má variantu, která by to mohla upravit i pro menší děti.

Jak o peníze mohou živnostníci požádat?

Příjem žádostí by měly zajistit živnostenské úřady. „Podmínkou přiznání finančního příspěvku na ošetřovné bude čestné prohlášení,“ uvádí se na webu Hospodářské komory. Finanční příspěvek se bude vyplácet Ministerstvo průmyslu a obchodu na základě žádosti.

Mohou klasické ošetřovné čerpat i jiné osoby než rodiče?

Ošetřovné ze zákona mohou čerpat osoby pečující o dítě, pokud žijí ve stejné domácnosti.

Kvůli uzavření sociálního zařízení musím pečovat o handicapovanou osobu starší třinácti let. Budu mít na ošetřovné nárok?

"Nárok na ošetřovné vznikne za podmínky žití ve společné domácnosti i při uzavření zařízení určeného pro péči o zdravotně hendikepované osoby bez věkového omezení,“ konstatuje ministerstvo práce a sociálních věcí.

Jak tomu bylo bude u pracovníků bezpečnostních sborů, kteří nemají na ošetřovné nárok?

"Navrhuje se, aby u příslušníků (obdobně jako u zaměstnanců) došlo k prodloužení poskytování služebního volna s nárokem na služební příjem po dobu, po kterou trvalo uzavření zařízení nebo školy z důvodu mimořádného opatření při epidemii,“ konstatuje ministerstvo práce.

Změní se nějak výše ošetřovného?

V současnosti je stanoveno na 60 procent hrubé mzdy a návrh toto nemění. Ale TOP 09 se chystá navrhnout, aby se zvýšilo na 80 procent. Rozhodne o tom sněmovna.