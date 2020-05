Kvůli zavřeným školám mohou ošetřovné pobírat rodiče žáků do 13 let i starších školáků s postižením. Dostávají ho i rodiče dětí ze zavřených školek. Vláda nařídila uzavřít školy kvůli koronavirové nákaze 11. března. Postupně se otevírají. Od 25. května se do nich budou moci vrátit žáci prvního stupně. Ve skupině jich bude smět být nejvýš 15. V červnu budou moci do škol po menších skupinkách starší školáci. Otevírají se i mateřské školy, o jejichž uzavření rozhodli provozovatelé.

On-line reportáž ke koronaviru najdete ZDE

Ošetřovné činí za březen 60 procent základu příjmu a od dubna 80 procent. Stát ho bude vyplácet nejdéle do konce června. Podle údajů ministerstva práce vyplatila ČSSZ v březnu na ošetřovném 283 milionů korun, v dubnu téměř 691 milionů a v květnu zatím 247 milionů. Odhadované měsíční výdaje od dubna po zvýšení částky činily 3,5 miliardy. Podle odhadů resortu měl stát vyplácet kvůli uzavření škol a jiných zařízení peníze 181 tisíc lidí a dalším 5000 z jiných důvodů. "K 11. květnu ČSSZ eviduje celkem 197 820 žádostí o ošetřovné z důvodu uzavření škol," uvedlo dnes ministerstvo.

Pro získání peněz musí rodiče dokládat potvrzení od školy či školky o jejím uzavření. Podle poslankyně Pirátů Olgy Richterové tento doklad po otevření nezískají, a o ošetřovné přijdou.

Maláčová po resortech školství a zdravotnictví žádala pravidla, kdo z dětí do otevíraných škol či školek může a kdo by neměl. Podle toho by se ošetřovné vyplácelo. Podle ministrů zdravotnictví Adama Vojtěcha a školství Roberta Plagy (oba ANO) se školy plně neotvírají a účast v nich není povinná. Záležet bude na rodičích. Pokud potomka do školy nepošlou, ošetřovné jim zůstává. Vicepremiérka Alena Schillerová (za ANO) v pondělí řekla, že "školy jsou de facto vyřešené a zbývají školky", o řešení ale vláda nerozhodla.

"Vláda stále nevyjasnila, zda rodiče, jejichž děti nebo členové domácnosti jsou v rizikových skupinách, mají i nadále možnost čerpat ošetřovné. Jasné rozhodnutí o tom, jak to s ošetřovným má být, vláda už několik týdnů odkládá," uvedla Richterová.

Nárok na ošetřovné

Podle Maláčové by se nárok na ošetřovné mohl upravit ve Sněmovně, a to pozměňovacím návrhem vládních poslanců k normě o odkladu odvodů. Schillerová řekla, že by se nejdřív mělo vyjasnit, zda je takové doplnění do zákona vůbec potřeba a zda by mělo podporu.

Podle platného zákona o úpravách zabezpečení kvůli epidemii se počítá s ošetřovným na dobu, "po kterou trvalo uzavření zařízení nebo školy z důvodu mimořádného opatření při epidemii". Podle poslankyně ČSSD Kateřiny Valachové by tak beze změny na ošetřovné neměli nárok rodiče, kteří by potomka do otevřené školky či školy neposlali. Dopadlo by to i na ty, jejichž děti by se nevešly do školní skupiny.

Valachová navrhla ustanovení doplnit před týdnem do zákona o ochraně zaměstnanců, jimž firma dluží mzdu. Proti tomuto přílepku byla většina poslanců ANO. Zdržela se většina sociálních demokratů i komunistů a také poslanci ODS, TOP 09 a SPD. Pro byla vedle dvou zákonodárců ČSSD většina Pirátů, lidovci a STAN.

Zákon o odkladu sociálních odvodů by měli poslanci projednávat ve středu ve stavu legislativní nouze, tedy zrychleně. Žádný pozměňovací návrh o ošetřovném zatím na webu Sněmovny nebyl.