Téměř 19,5 tisíce těžce zadlužených lidí požádalo úřady za posledního půl roku o vyhlášení osobního bankrotu. To je skoro o deset tisíc více než loni za stejné období. Odborníci však čekali trojnásobný, někteří dokonce desetinásobný nárůst počtu žádostí.

Osobní bankrot - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Důvodem nárůstu jsou nová pravidla oddlužení, jak je také osobní bankrot nazýván, která začala platit v červnu. Mimo jiné do té doby do oddlužení mohli lidé vstoupit pouze tehdy, pokud byli během pěti let schopni splatit minimálně 30 procent dlužné částky. Nyní mohou splatit i méně, musí jim to ale odsouhlasit soud. Pokud také lidé v osobním bankrotu nově zaplatí během tří let šedesát procent dluhu, může jim být zbytek odpuštěn. To doposud nebylo možné. Snáze se oddluží senioři a důchodci.