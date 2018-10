Osobní bankrot se změní. Odpuštění dluhů neprojde

Sedm let budete pobírat jen životní minimum, aspoň „něco“ splatíte… A po sedmi letech se vaše dluhy zcela odmažou a vy začnete nový život.

Tak se dá ve zkratce odvyprávět revoluční novinka, kterou chtěl v rámci změny insolvenčního zákona prosadit bývalý ministr spravedlnosti Robert Pelikán (za ANO). V nové vládě už Pelikán nezasedl, ale novela zůstala a příští týden o ní rozhodnou poslanci.

Nula? Ne

Návrh, aby Češi dostali možnost úplného oddlužení, zákonodárci zcela zavrhli. Podle poslance a propagátora finanční osvěty Patrika Nachera (ANO) úplné oddlužení „zavánělo morálním hazardem“.

Místo toho budou poslanci hlasovat o kompromisu. Proti dnešku by měli šanci na osobní bankrot dostat všichni lidé. Nyní to byli jen ti, jimž to výslovně povolil soud. Ten zkoumal, zda má člověk takové příjmy, aby za pět let splatil aspoň 30 procent dluhů. A to moc lidí nemělo. V reálu tak osobní bankrot spojený s oddlužením využilo jen 20 tisíc lidí.

Kapka v moři

Přitom podle dat projektu Mapa exekucí je dnes nesplaceným dluhem zatíženo 900 tisíc Čechů, z toho 450 tisíc lidí má na krku tři a více exekucí. Až 200 tisíc lidí by využilo bankrot, ovšem nedosáhli na něj.

To se změní. A vzniknou hned dvě rychlosti oddlužení.

Zůstane varianta, kdy člověk pět let splácí (žije za životní minimum) a umoří 30 procent dluhu. Pokud na konci pětileté lhůty ne-umoří aspoň třicet procent, soud bude moci „přimhouřit oko“.

„Soudy i dnes mohly tolerovat nedoplacení předepsané částky, ale jejich rozhodování se lišilo,“ popisuje zpravodaj zákona Marek Výborný (KDU-ČSL). Stávalo se tak, že zatímco soud na severu Čech „uznal“ splacení jen 28 procent, v Brně trval na třiceti. Teď by se praxe měla sjednotit.

36 měsíců chudoby

Druhá varianta oddlužení, která vznikne, je rychlejší: Kdo za tři roky splatí 60 procent dluhu, bude oddlužen. Původně mělo jít o splacení „jen“ 50 procent peněz, ale poslanci vyslyšeli kritiky. „Oddlužení během tří let při zaplacení poloviny dluhů považuji za nepřiměřený zásah do práv věřitelů,“ říká Vít Jásek, výkonný ředitel Unie zaměstnavatelských svazů ČR. I on mluví o možném „morálním hazardu“. U tříleté varianty by optimálně viděl splacení aspoň 75 procent dluhů.

Naopak odborníci ze společnosti Člověk v tísni tvrdí, že bez stoprocentního oddlužení novinka nebude fungovat. Argumentují mimo jiné zahraničím, kde je taková možnost povolena.

Měla by existovat možnost úplného oddlužení? Čtěte rubriku Pro a proti. Už tuto sobotu v Deníku.