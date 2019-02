Součástí zákona jsou mimo jiné také změny u daně z přidané hodnoty. Do desetiprocentní sazby DPH by se přesunulo vodné a stočné, úklidové práce i stravovací služby.

Pro zamítnutí hlasovalo nakonec celkem 80 poslanců z řad ODS, Pirátů, SPD, TOP 09 a STAN. Přesto to nestačilo, za novelu se postavili zástupci ANO, sociální demokracie a komunistů. Těm stačilo 95 hlasů.

O zamítnutí rozšíření EET se snažila dlouhodobě především pravice, jmenovitě pak ODS. Ta i dnes na jednání argumentovala tím, že ačkoliv ANO premiéra Andreje Babiše mluví o pomoci živnostníkům, podnikání jim komplikuje.

„Hnutí ANO může udělat klidně ještě 20 ideových konferencí, kde se bude na oko zastávat živnostníků. Je to jen marketing a je to směšné. Nejen dnes, ale dlouhodobě jde hnutí ANO proti zájmům živnostníků,“ vyjádřil se na twitteru Jan Skopeček z ODS. Podle jeho slov nejsou živostníci těmi osobami, které budou plnit primárně státní rozpočet.

Ostrá kritika od Fialy i Farského

"V poslední době jsme od premiéra Babiše slyšeli řeči o pomoci živnostníkům, dnes jsme v PS při hlasování o další fázi EET viděli činy. Místo pomoci jen další kontroly a šikana. To je EET. To je politika vlády vůči živnostníkům v praxi," zvolil ostřejší slova i předseda ODS Petr Fiala.

Souhlasil také předseda STAN Jan Farský. "Zákon značně komplikuje život živnostníkům," uvedl. „Stát tu má být pro živnostníky, ne živnostníci pro stát,“ uvedl Farský.

Vývoj jednání vytočil i zástupce Pirátů. „Neuvěřitelné, vládní koalice nepřikázala projednání EET ani hospodářskému výboru. Totální arogance,“ shrnul Mikuláš Ferjenčík. Ten dlouhodobě poukázuje především na to, že novela ovlivní celou řadu řemeslnickým profesí. A ještě tak zhorší situaci s nedostatkem pracovníků. Kvůli byrokracii a vyšší finanční zátěži by mohli skončit.

Speciální účtenky ministerstva

Ministryně financí Alena Schillerová ovšem veškerou kritiku odmítá. Za EET si stojí, je to nástroj pro zlepšení výběru daní. Vládní návrh také podle ministryně umožní mimo jiné drobným podnikatelům evidovat tržby bez připojení k internetu, když o to pořádají. "Bude to pouze na jejich rozhodnutí," argumentovala Schillerová.

Toto řešení má platit pro podnikatele, kteří nejsou plátci DPH, mají nejvýše dva zaměstnance a jejich hotovostní tržby během 12 měsíců nepřesáhnou 200 tisíc korun. Navíc jejich očekávané tržby by během následujících 12 měsíců neměly překročit uvedenou hranici.

Ti živnostníci, kteří by se rozhodli pro evidování tržeb offline a splnili by všechny podmínky, by ale museli využívat ke svému podnikání blok papírových účtenek, které vystaví zákazníkům. Jiné nebudou moci používat. Také by drobní podnikatelé museli čtvrtletně posílat Finanční správě údaje o svých tržbách.

„Pokud by zákon začal platit například v červnu letošního roku, odstartovala by poslední vlna EET 1. ledna 2020. Přesný termín spuštění však bude samozřejmě záviset na délce legislativního procesu,“ doplnila Schillerová.

Za dobu existence EET bylo zaevidováno dosud 7,1 miliardy tržeb. K evidenci je přihlášeno 174 tisíc uživatelů.