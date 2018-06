Ostrava investuje do hromadné dopravy miliardy, ve hře jsou i čínské tramvaje

Administrativa - Administrativa Administrativní pracovník 17 960 Kč

Všeobecní administrativní pracovníci SPECIALISTA DÁVEK SSP A DÁVEK PĚSTOUNSKÉ PÉČE. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 17960 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: SPECIALISTA DÁVEK SSP A DÁVEK PĚSTOUNSKÉ PÉČE, HLAVNÍ NÁPLŇ ČINNOSTI:, - zajišťování agendy při poskytování dávek státní sociální podpory a dávek pěstounské péče, - poskytování poradenství v oblasti dávek státní sociální podpory a dávek pěstounské péče, - zpracování žádostí v aplikaci, vyhodnocování nároku na dávky a plnění úkolů a povinností vyplývající ze zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře a ze zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, KVALIFIKAČNÍ A DALŠÍ POŽADAVKY:, - dobrá uživatelská znalost MS Office (Word, Excel), - práce s lidmi, komunikační dovednosti, odolnost vůči stresu, - svéprávnost, výpis z RT, zdravotní způsobilost, PRACOVNÍ PODMÍNKY:, - platové zařazení v 9. platové třídě v souladu s platnými právními předpisy, - pracovní poměr na dobu určitou, po dobu dočasně nepřítomné státní zaměstnankyně, (zástup za dlouhodobou pracovní neschopnost, následně za mateřskou a rodičovskou dovolenou, nejdéle však na dobu 3 let), HLÁSIT SE: Jiroušková Magda, e-mail: magda.jirouskova@uradprace.cz, na uvedený e-mail zasílat motivační dopis s uvedením názvu pozice a pracoviště, doplněný o strukturovaný životopis, nepozději do 25.června 2018.. Pracoviště: Úřad práce české republiky, krajská pobočka ústí nad labem, kontaktní pracoviště most, tř. Budovatelů, č.p. 1989, 434 01 Most 1. Informace: Magda Jiroušková, .