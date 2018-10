Ostrava má nový kávový hit. Víte, co je selfieccino?

/FOTOGALERIE/ Londýn, Praha, Bratislava a nově taky Ostrava. V těchto městech si můžete objednat selfieccino kávu, v jejíž pěně je natištěná fotografie.

Jedním z prvních hostů kavárny Atlantik v centru Ostravy byl sportovní ředitel fotbalového Baníku a bývalý úspěšný reprezentant Marek Jankulovski.

„Většinu hráčské kariéry jsem strávil v Itálii, kde se káva pije skoro pořád. Ale tohle vidím na vlastní oči poprvé, musím to vyzkoušet,“ usmál se vítěz slavné Ligy mistrů s AC Milán Marek Jankulovski.

Postup výroby speciálního druhu kávy s pěnou, která stojí 85 korun, je vcelku jednoduchý.

Vámi zvolenou fotografii z počítače pošle číšník prostřednictvím aplikace do speciálního přístroje, který ho během dvaceti vteřin vykreslí do šálku. „Jedná se o speciální přístroj (Milk Foam Printer), který funguje jako inkoustová 3D tiskárna. Fotku dokáže vykouzlit nejen na kávu, ale i na jakékoliv jiné pokrmy,“ uvedl Daniel Zbořil ze společnosti Laura coffee, která do Atlantiku dodává kávu.

Výhoda před konkurencí

S novinkou, která vyjde na zhruba pětadvacet tisíc, je spokojený i majitel kavárny Atlantik Filip Zavřel. Selfieccino považuje i za dobrý prostředek v boji s konkurencí.

„Jsme jediná kavárna s tímto sortimentem na Moravě a ve Slezsku. Nejbližší podnik je v Praze. První reakce zákazníků jsou ale hodně pozitivní,“ řekl Zavřel s tím, že k přípravě selfieccina stačí jakákoliv fotografie z mobilu. „A samozřejmě si zákazník musí objednat kávu s mléčnou pěnou tedy capuccino nebo latte,“ dodal Zavřel.