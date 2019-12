Některé z firem patřily do strojírenského koncernu Vítkovice Machinery Group ostravského podnikatele Jana Světlíka. Ulčák je od něj koupil, do některých vstoupil v době, kdy byly v úpadku.

Pod značku Witkowitz patří společnosti Witkowitz Envi, Gearworks, Witkowitz Mechanica, Witkowitz Slovakia, Hammering, Hutní montáže, Vítkovice Energetické strojírenství (VES) a Witkowitz.

"V uplynulém roce se společnosti postupně podařilo provést právními i ekonomickými těžkostmi. Nyní je čeká modernizace a tvorba nové obchodní strategie," řekl mluvčí firmy Karel Křivan.

Envi, Gearworks a Mechanika patřily do Světlíkova holdingu a prošly reorganizacemi, během nichž do nich Ulčák stoupil jako nový strategický investor. Jednou z klíčových firem Světlíkova koncernu byly Vítkovice Power Engineering, které skončily v konkurzu a jejich výrobní provozy Kotlárna a Mostárna nyní patří do společnosti Vítkovice Energetické strojírenství.

Hutní montáže, největší česká firma, pokud jde o montáže velkých investičních celků, ocelových a mostních konstrukcí, koupil Ulčák od Světlíka už dřív. Firma Hammering má špičkovou rychlokovárnu a umí zpracovávat širokou řadu materiálů (titan, nikl, superslitiny) používaných v nejnáročnějších průmyslových aplikacích, například v letectví a zdravotnictví.

Ulčák řekl, že nová značka vyjadřuje sebevědomí, dovednost a rozlet a že je hrdý na zdejší strojírenskou tradici.

"Naši předchůdci vybudovali Vítkovicím skvělé jméno po celém světě. Ale tradice sama o sobě nedokáže změnit přítomnost. Zachránili jsme strojírenskou výrobu, pro mnohé pracovní místa, jedinečné know-how. Nyní musíme dokázat to, co generace před námi - vymýšlet, vyrábět a prodávat světové výrobky," uvedl podnikatel. Důraz chce klást na vlastní konstrukci a inženýring. Slavnostní představení značky dnes v expediční kotlárenské hale ve Vítkovicích sledovaly stovky pracovníků.