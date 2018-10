Ostravskou huť ArcelorMittal kupuje britská Liberty House

Huť ArcelorMittal Ostrava koupí britská společnost Liberty House. ArcelorMittal jí prodá i své podniky v Rumunsku, Makedonii a Itálii. Cenu neuvedly.

"Skupina ArcelorMittal obdržela od skupiny Liberty House závaznou nabídku na akvizici podniků ArcelorMittal Ostrava (Česká republika), ArcelorMittal Galati (Rumunsko), ArcelorMittal Skopje (Makedonie) a ArcelorMittal Piombino (Itálie). Tyto čtyři podniky jsou součástí kompenzací odsouhlasených mezi společností ArcelorMittal a Evropskou komisí v průběhu řízení souvisejícího s akvizicí italské huti Ilva," informovala mluvčí kunčické huti Barbora Černá.

Podmínkou pro uzavření této transakce je dokončení akvizice huti Ilva, schválení kupce Evropskou komisí a projednání s místními odborovými organizacemi a Evropskou odborovou radou ArcelorMittal Ostrava (AMO).

Liberty House

Tato ocelářská centra více než zdvojnásobí celkovou výrobní kapacitu kovozpracujících podniků spadajících portfolia společnosti Liberty, která patří do skupiny GFG Alliance a již nyní zaujímá silné postavení ve Velké Británii a Austrálii.

Ve Spojeném království působí zejména jako dodavatel oceli a hliníku pro automobilový a letecký průmysl a specializovaná inženýrská odvětví, v Austrálii pak dodává ocel hlavně pro odběratele ve stavebním průmyslu a infrastruktuře. Skupina také vyrábí ocel pro automobilový průmysl a další sektory v USA.

Dnešní oznámení následuje po nedávném zavedení investičního programu společnosti Liberty ve Francii, kde došlo k odkoupení posledního výrobce hliníkových kol v zemi a odsouhlasení akvizice největší evropské slévárny hliníku v Dunkerku. Dohoda by měla být podepsána v nejbližší době.

„Získáme silné postavení v samotném srdci klíčových výrobních regionů Evropy. Máme v úmyslu spolupracovat s místními partnery, abychom posílili naše postavení v tuzemských dodavatelských řetězcích těchto rychle rostoucích národních ekonomik, a abychom se stali zásadní součástí vzkvétajícího evropského průmyslového sektoru,“ uvedl k transakci výkonný předseda skupiny GFG Alliance Sanjeev Gupta.

ArcelorMittal

Společnost AMO záměr koupit ocelárnu Ilva v italském městě Taranto oznámila letos počátkem dubna. Aby jí Evropská komise tuto akvizici schválila, nabídl hutní gigant v rámci kompenzace, že prodá některé své závody včetně huti v Kunčicích.

Premiér Andrej Babiš krátce poté při návštěvě AMO ujistil, že vláda „si bude chtít pohlídat, kdo bude novým majitelem huti.“ Dodal také, že zástupci vlády budou aktivní při vyjednávání podmínek prodeje u Evropské komise.

Tiskem proběhla informace o dvou zájemcích o AMO, British Steel a Liberty Steel. Správce huti Ashok Patil dnes uvedl, že zájemců je několik a zopakoval, že celý proces prodeje huti se neodehrává v Ostravě, ale v centrále skupiny ArcelorMittal. Vybraného zájemce ještě musí schválit Evropská komise.

Mluvčí AMO Barbora Černá Dvořáková už dříve uvedla, že celý proces prodeje huti se neodehrává v Ostravě, ale v centrále skupiny ArcelorMittal.

Odborový předák Roman Bečica po návštěvě Ministryně průmyslu Marty Novákové AMO ve čtvrtek 4. října 2018 uvedl, že podle jeho informací by nový majitel ostravského ArcelorMittalu (AMO) měl být znám v první polovině měsíce října.

Odboráři, kteří počátkem tohoto týdne jednali v rámci Evropské rady zaměstnanců v Lucemburku, se ale dozvěděli, že skupina ArcelorMittal požádala, aby termín pro výběr nového vlastníka byl prodloužen.

K TÉMATU

Společnost Liberty patří do skupiny GFG Alliance, která je globální skupinou působící v oblasti výroby energie, těžebního průmyslu, kovozpracujícího průmyslu, inženýrství, logistiky a finančních služeb. Společnost sídlí v Londýně. Další pobočky společnosti se nacházejí v Dubaji, v Hongkongu, v Singapuru, v Sydney, v Paříži a v New Yorku. Skupina působí přibližně ve 30 zemích po celém světě. Skupina globálně zaměstnává zhruba 14 tisíc zaměstnanců a její obchodní obrat přesahuje 15 miliard USD. Do skupiny patří integrované průmyslové a kovozpracující podniky pod názvem Liberty, skupina zabývající se zdroji, energetikou, dopravou a infrastrukturou s názvem SIMEC, odvětví bankovních a finančních služeb Wyelands, a také odvětví zabývající se realitami JAHAMA Estates - více na www.libertyhousegroup.com.

