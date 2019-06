Šampaňské a slavnostní delegace. Tak vloni v dubnu přivítali první rychlík, který z Prahy dojel bez přestupu až do Harrachova. Cestujícím, kteří chtějí z hlavního města, ale také třeba z Mladé Boleslavi, Turnova či Železného Brodu cestovat přímo do krkonošského Harrachova, aktuálně o víkendech a svátcích slouží hned dva páry rychlíků. Ovšem jejich další osud je nejistý.

V návrhu nového jízdního řádu na příští rok, který minulý týden zveřejnila Správa železniční dopravní cesty, se už přímé spoje do Harrachova neobjevily. To, že vlaky možná příští rok nevyjedou, potvrdil Deníku mluvčí Libereckého kraje Filip Trdla. Zatímco rychlíky na trase z Prahy do Tanvaldu objednává ministerstvo dopravy, zbylý úsek platí právě kraj. Jenže úsek z Tanvaldu do Harrachova je nejstrmější tratí v republice a vozidla, která zde jezdí, musí projít zvláštním schvalováním.