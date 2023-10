Z čeho se skládají poplatky za platbu kartou u obchodníka? Může požadovat platbu kartou až od určité částky? A jak zbytečně neplatit víc za použití karty v zahraničí? Deník se zeptal expertů, kteří na tyto a další otázky znají odpověď.

Platíte kartou, nebo raději volíte hotovost? | Foto: Shutterstock

Může obchodník vyžadovat, že platbu kartou umožní jen od určité částky, například sto korun?

Ano, obchodník může stanovit minimální částku, za kterou umožní platbu kartou. Má na to právo a karetní společnosti ho nijak nelimitují.

Může majitel obchodu požadovat, aby při nákupu cigaret kartou musel zákazník nakoupit ještě jiný druh zboží, například zapalovač nebo žvýkačky?

Obchodníka zákon v tomto případě nijak neomezuje. „Cigarety jsou velmi specifické zboží, protože se jedná o kolkovaný produkt, u kterého obchodník nemůže ovlivnit cenu a zvýšit si marži,“ vysvětlil šéf společnosti Visa pro Českou republiku Petr Polák. Pokud tedy obchodník musí odvést z prodeje poplatek zhruba jedno procento, platba kartou se mu nemusí vyplatit.

Platební karty v Česku (2. čtvrtletí 2023)



• Počet vydaných karet: 13,9 mil.

• Počet platebních terminálů: 317 tis.

• Počet e-shopů akceptující karty: 17,8 tis.

• Počet platebních transakcí u obchodníků: 669 mil.

• Počet transakcí v e-shopech: 117 mil.

• Objem transakcí u obchodníků: 393 mld. Kč

• Objem transakcí v e-shopech: 109 mld. Kč



Zdroj: Sdružení pro bankovní karty

Při úhradě kartou v zahraničí terminály nabízejí placení ve vlastní měně, tedy v českých korunách. Je to výhodné?

V řadě případů se turistům může při platbě kartou v zahraničí ukázat možnost platby s konverzí nebo bez konverze. V takovém případě by měl turista zpozornět, když se na terminálu objeví nápis You may be charged in CZK.

„Platba s konverzí je na první pohled lákavá – platíme přeci vlastní měnou, českými korunami, nicméně bychom měli vědět, jaký je směnný kurz dané měny a zda je pro nás taková platba výhodná,“ upozornil odborník na platební styk České bankovní asociace Tomáš Hládek.

Platby s konverzí totiž zpravidla nabízejí horší směnný kurz a navíc i vysoké poplatky místní banky nebo jiného zprostředkovatele. Tomáš Krásný ze společnosti Skip Pay dokonce doporučuje volit vždy tu možnost, kdy je v textu název místní měny.

Z čeho se skládají poplatky za platbu kartou?

Celková platba kartou se skládá ze tří částí.

Mezibankovní poplatek – provize, kterou obdrží konkrétní bankovní instituce, která vydala příslušnou bankovní kartu. U debetních spotřebitelských karet je poplatek vždy 0,2 %, u kreditních karet 0,3 %.

Poplatek karetní společnosti – provize, kterou obdrží konkrétní kartová společnost (například Visa nebo Master Card), která zpracovala platbu příslušnou kartou. Poplatek je například od 0,14 nebo 0,27 % podle karetní společnosti.

Ostatní poplatky – poplatky, které jsou rozděleny mezi bankovní instituce a ostatní společnosti, které se na zprostředkování platební transakce podílely, tedy poskytovateli platebního terminálu. Například společnost GoPay uvádí poplatek 1,76 % plus 3 koruny.

Ministerstvo průmyslu už tři roky nabízí podnikatelům, že jim bude rok platit platební terminály. Existuje tato možnost pořád?

Ano. Do konce března 2025 mohou obchodníci požádat o platební terminál až na rok zdarma a bez poplatků.

Jak je to se spropitným při placení kartou - někteří číšníci tvrdí, že jim majitelé restaurací nedají spropitné placené kartou a prosí zákazníky o tuzér v hotovosti. Dokáže platební terminál „oddělit“ spropitné a řádnou útratu?

Je to stejný princip jako u placení spropitného v hotovosti. „Na terminálech je dokonce extra položka na spropitné. Takže technicky to není žádný problém,“ tvrdí prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek.

Karty vs. hotovost

Chcete platit kartou a nemůžete? Chcete platit hotově a považujete to za symbol svobody? V novém miniseriálu Deníku Karty vs. hotovost se reportéři podívají na různé aspekty obou možností. Jak se k placení staví banky, jak hospodští a majitelé malých obchodů, proč někteří karty berou, proč jiní ne. A také pohledem zákazníků. Je braní pouze hotovostí důkazem o nepoctivosti obchodníka? Má být právo na hotovost zakotveno v ústavě nebo v zákonech? Čtěte seriál Karty vs. hotovost.