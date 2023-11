Jak je to s obchody 17. listopadu: Kde si lze nakoupit, jaká je otevírací doba

V České republice už přes sedm let platí zákon upravující prodejní dobu obchodů. O státní svátky tak musí mít obchody s plochou více než dvě stě metrů čtverečních zavřeno. Neplatí to ovšem vždy. O takzvaných menších svátcích mohou mít i supermarkety otevřeno stejně jako jiný pracovní den. Nakoupíme si v pátek 17. listopadu, kdy si v Česku připomínáme Den boje za svobodu a demokracii? Nebo to musíme stihnout už ve čtvrtek? Deník přináší tradiční přehled.

Jak je to s otevírací dobou obchodů ve svátek 17. listopadu? Přehled přinášíme v článku | Foto: Deník/ Martin Divíšek