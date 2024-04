Už osm let platí v České republice zákon upravující prodejní dobu, který nařizuje velkým prodejnám mít během státních svátků zavřeno. Existují však výjimky. Otevřeno smějí mít pouze o takzvaných menších svátcích. Patří mezi ně Svátek práce připadající na 1. května. Zatímco v tento den budou obchody otevřené, za týden 8. května na Den vítězství si Češi nenakoupí.

Budou 1. května obchody otevřené? A jak to bude 8. května?. | Foto: Shutterstock

První květnový den stráví zejména prodavačky, ale také obchodníci ve svém zaměstnání. Svátek práce, který připadá na 1. května, patří totiž mezi takzvané menší státní svátky. Prodejny s rozlohou nad dvě stě metrů čtverečních tak mohou podle zákona zůstat otevřené. A zůstanou. Podle zjištění Deníku žádný z marketů neplánuje mít zavřeno.

Den vítězství bez otevřených obchodů

Naopak za týden si Češi ve velkých prodejnách nenakoupí. Den vítězství (8. května) patří do skupiny takzvaných velkých státních svátků, během kterých musí zůstat prodejny s rozlohou přes dvě stě metrů čtverečních ze zákona zavřené.

Přesto existuje možnost si i o tomto svátku nakoupit. Otevřeno smějí mít pouze prodejny nacházející se na místech se zvýšenou koncentrací lidí – jedná se například o letiště nebo nádraží. Výjimka platí i pro čerpací stanice či lékárny. Na Letišti Václava Havla v Praze tak zůstane otevřena Billa, v českobudějovickém dopravně obchodním centru Mercury market Albert.

Lidé v otevíracích dobách postrádají logiku

I když zákon upravující prodejní dobu obchodů s prodejní plochou přes dvě stě metrů čtverečních o státních svátcích platí osm let, Češi v otevíracích dobách stále tápou. Mnohým vadí jeho složitost. „Jednou je otevřeno, jednou ne. Mělo by se to sjednotit, za mne na zavřeno. Ten den bez nákupu se snad dá vydržet,“ sdělila Deníku Eva Soukupová.

„Rozdělení svátků nemá žádnou logiku. Třeba červencové státní svátky jsou podle mne stejně významné jako zářijový svátek Den české státnosti. O státních svátcích by zkrátka mělo být zavřeno. Jako to mají v malých prodejnách,“ doplnila Jarmila Malá.

Zavřené obchody o svátcích? Přinášíme argumenty pro i proti:

Mají mít po všechny svátky otevřeno i velké obchody? Přinášíme argumenty

S takovým názorem ovšem ne všichni souhlasí. „Rozhodnout by si to měli sami podnikatelé. Stejně jako mohou mít otevřeno malé prodejny, proč by tak nemohly fungovat ty velké,“ sdělil Michal Janoušek.

Čtenáři Deníku mají ve věci, zdá se, jasno. V nedávné anketě na webu Denik.cz se vyjádřili pro uzavření marketů během všech státních svátků. Tato možnost získala 76 procent z celkových 7 156 hlasů.