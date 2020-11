Je šance, že se obchody otevřou v předvánočním období, řekl senátorům vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Podle něj ale zatím nelze slíbit, zda to bude například 5. nebo 10. prosince. Záležet to bude na účinnosti dosavadních protikoronavirových opatření a vývoji pandemie. Reagoval tak na senátorskou kritiku o účelovosti uzavření většiny maloobchodů, zatímco obchodní řetězce otevřeno mít mohou.

Obchod s oděvy uzavřený kvůli koronavirové epidemii - ilustrační foto. | Foto: ČTK / ČTK

Dosavadní vývoj epidemie v Česku dává podle Havlíčka šanci, že se obchody otevřou ještě v předvánočních období. "Je šance, že se to zvládne s dostatečným předstihem," řekl vicepremiér. Podle něj by ale mohl zatím "jenom sebevrah" slíbit, že se obchody otevřou 5. či 10. prosince. Bližší informace o podmínkách rozvolňování opatření by mohl podle Havlíčka představit v pátek ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).