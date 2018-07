Otevření Avionu? Odsouvá se na konec roku, kvůli podlaze

/FOTOGALERIE/ Na unikátní nocleh v jednom z nejužších hotelů Evropy, brněnském Avionu, si lidé musí ještě počkat. Jeho majitel Stanislav Berousek otevření opět odkládá. Už na podzim však mají opravené prostory hostit první návštěvníky.

Konec rekonstrukce musel Berousek oddálit i přes to, že jsou podle něj stavební úpravy téměř hotové. „Poprat se musíme hlavně s podlahou. Její obnova je složitější, protože chceme původní historickou z xylolytu,“ uvedl.

Konkrétnější podobu získává také interiér. „Obkládáme koupelny, v několika už chybí jen zrcadla a vybavení,“ dodal.

Hotel Avion∙ Stanislav Berousek hotel koupil v roce 2005.

∙ Na opravách pracuje od roku 2016.

∙ Jeho otevření několikrát odložil, letos už podruhé.



Opravy řeší stavbaři i s památkáři. „Do hotelu chodíme pravidelně každých čtrnáct dní. O všech úpravách diskutujeme. Pokud je potřeba, řešíme také aktuální věci,“ řekla památkářka Jana Firbasová, která má kontrolu stavby na starosti.



Lidé v hotelu najdou oproti původním plánům pouze jednu restauraci. „Ve vyšším patře, kde měla původně být kavárna, nyní plánujeme stálou expozici o Bohumilu Fuchsovi a další výstavní prostory. Využijeme je na akce vázané k architektuře,“ popsal stavbyvedoucí Petr Strouhal.



Jako první se do hotelu už na podzim podívají návštěvníci workshopů a účastníci prohlídek pořádaných turistickým informačním centrem. „Prostor si rezervovali na patnáctého září. Na konci téhož měsíce tu budou také workshopy pořádané organizátory Czech design Brno. Doufejme, že do té doby už budeme mít podlahy hotové,“ popsal Berousek.



Než jedinečný hotel zprovozní i pro nocležníky, musí najít nájemce restaurace i hotelu a místnosti dovybavit.



Na otevření se těší třeba Brňan Stanislav Sušický. „Je krásné, že hotel někdo opravuje. V mládí jsem do něj chodil na pivo a ruská vejce. Určitě se tam půjdu rád podívat, až bude otevřeno,“ řekl.