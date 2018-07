Otevření kufru bez majitele. Na letiště se vyplatí speciální zámek

Už déle než rok funguje na Letišti Václava Havla v Praze nová kontrola zavazadel proti možné přítomnosti výbušnin.

Speciálně proškolení zaměstnanci v kamerové místnosti v útrobách letiště namátkově i cíleně otevírají již odbavené kufry a provádějí stěr na přítomnost nebezpečných látek. Kontrolní vzorek se vloží do speciálního přístroje, který ihned ukáže výsledek.

OZNAČENÁ BAGÁŽ

Kontrola, která probíhá bez přítomnosti majitele zavazadla, trvá asi deset minut a má přísná pravidla. „Namátkou či cíleně zkontrolujeme desítky zavazadel denně. Cestující pozná, že jeho zavazadlo prošlo kontrolou, podle pásky s upozorněním, kterou je zapečetěno. Uvnitř zavazadla pak najde zprávu o jejím průběhu a podrobnější informace včetně instrukcí k dalšímu případnému postupu,“ vysvětluje Milan Špaček, člen představenstva Letiště Praha odpovědný za oblast bezpečnosti. Za uplynulý rok zatím zaměstnanci nemuseli řešit žádný vážnější incident.

Přesto zástupci letiště doporučují zkraje dovolených dbát některých doporučení, která mohou odbavení zjednodušit. Vyhnout by se lidé samozřejmě měli všem zakázaným předmětům (viz box). Kromě toho je ale ideální cestovat s kufrem, který je vybaven tzv. TSA zámky (jsou označené znakem červeného diamantu, viz foto).

Tyto kufry může speciální obsluha letiště otevřít pomocí zvláštního klíče – aniž by zámeček kufru jakkoliv poškodila. Existují navíc i visací TSA zámky, kterými lze batohy či kufry opatřit. Stojí většinou kolem dvou set korun. Do novějších kufrů je výrobci montují skoro automatiky.

LETÁK UVNITŘ

U klasických či integrovaných zámků bez TSA může teoreticky dojít při otevření k jejich poškození. V takovém případě je kufr stažen popruhy, obalen fólií s nálepkou „Prague Airport Security Checked“ a uvnitř je leták o provedené kontrole včetně rady, jak eventuálně požádat o finanční náhradu.

Stává se to ale zcela výjimečně. Například loni na ruzyňském letišti, které denně odbaví až 20 tisíc zavazadel, řešili tři oprávněné reklamace na poškození zámečku. Letos žádnou. V každém případě to, že váš kufr byl na (jakémkoliv) letišti otevřen a je obalen fólií, zjistíte až v cílové destinaci – na jezdícím pásu.

BĚŽNÝ POSTUP

Až v cílovém letišti se také řeší případná reklamace, a to klasicky na reklamační přepážce. „Případně tak lze učinit dodatečně do 7 dnů od uskutečněného letu, například z domova či hotelu, a to kontaktováním letecké společnosti. Ta řeší reklamaci zavazadla stejným způsobem jako v jiných případech a vyplatí cestujícím náhradu škody, nebo zavazadlo nahradí, záleží vždy na podmínkách a postupech dané aerolinky,“ vysvětluje mluvčí pražského letiště Kateřina Pavlíková. Aerolinky pak následně škodu přefakturují s letištěm, kde k poškození došlo.

Detekci výbušnin pomocí stěru z kufrů (tzv. EDT kontrola) dnes provádí 450 největších světových letišť. V Praze se stěry na výbušniny začaly dělat nejprve u kabinových zavazadel, a to od roku 2015. (jak)

Na co si dejte pozor, když letíte

Do palubního zavazadla například nesmí: repliky zbraní či hračky ve tvaru zbraní, paralyzéry, pepřové či plynové obranné spreje, nože s čepelí delší než 6 cm, nůžky s ostřím delším než 6 cm, měřeno od otočného čepu



Do zapsaného zavazadla například nesmí: elektronika, která obsahuje li-baterie, včetně e-cigaret, power bank, notebooků, tabletů apod.



Vyhněte se speciálním zapalovačům!

benzínové (Zippo) a tzv. „turbo” zapalovače (Torch lighters), vytvářející úzký usměrněný paprsek plamene, jehož teplota je výrazně vyšší než u běžných zapalovačů, jsou zakázány v kabinovém i zapsaném zavazadle.