/FOTOGALERIE/ Nové vedení pražského magistrátu usiluje podobně jako předchozí politické reprezentace hlavního města o odkup bývalého Trojského pivovaru hned vedle zoologické zahrady. Historicky cenný - i když nyní zchátralý - areál by pro Prahu mohla koupit městská firma Obecní dům. Vlastník však požaduje vyšší cenu, než je nabídka.

| Foto: Art and food ZOOna

Praha chce koupit Trojský pivovar v sousedství zoo. Vlastník požaduje vyšší cenu. | Foto: Art and food ZOOna

Novinářům o opětovné snaze získat Trojský pivovar řekli v právě končícím týdnu náměstek primátora Petr Hlubuček (STAN) a radní pro majetek Jan Chabr (TOP 09, oba Spojené síly pro Prahu). V objektu sousedícím s jihovýchodní částí trojské zoologické zahrady by mohl vzniknout hotel s restaurací. Vedení Zoo Praha tam chtělo už dříve vybudovat další vstup a obchod se suvenýry. Teoreticky by mohla být obnovena i výroba piva.

Podle Hlubučka majitel (od roku 2012 firma Trojský pivovar, s.r.o.) za objekt požaduje 105 milionů korun, ale město nabízí jen 75 milionů. Na magistrátu je připraven dopis s odmítnutím, náměstek nicméně uvedl, že Praha má s ohledem na polohu přímo u zoo o budovu stále zájem a bude s vlastníkem dále jednat.

Obecní dům může zaplatit víc

Městská společnost Obecní dům, která spravuje stejnojmennou secesní památku v centru města, končí podle magistrátu každý rok v zisku a disponuje tedy volnými finančními prostředky, navíc by se nemusela řídit znaleckými posudky a mohla by zaplatit i vyšší cenu. Taková varianta ostatně byla na stole už v průběhu roku 2017.

„Nejsme na volném trhu, musíme jednat s péčí řádného hospodáře a tak, aby nevznikl nějaký precedent do budoucna při nákupu dalších nemovitostí,“ prohlásil radní Chabr s tím, že si Praha nechala vypracovat znalecké posudky. „A ty hovoří o ceně o 20 až 30 procent nižší, než požaduje vlastník.“

Marasmus reálného socialismu

Miroslav Bobek, ředitel hojně navštěvované Zoo Praha, psal o Trojském pivovaru už v roce 2013. „Otřískaná barabizna se zamřížovanými okny, která překáží v cestě na jižní parkoviště zoo – tak se patrně Trojský pivovar jeví těm, kdo jeho existenci vůbec ještě vnímají. Většina lidí ale jako by ho ze svých myslí úplně vytěsnila. Jde přitom o historicky cenný objekt, který je mnohem rozlehlejší, než by se mohlo zdát, a který má svou nepopiratelnou poezii,“ uvedl šéf pražské zoo v úvodu facebookového textu.

Pivovar vznikl patrně na přelomu 17. a 18. století, ještě v roce 1885 patřil mezi největší podniku svého druhu u nás - ročně se uvařilo 11 tisíc hektolitrů zlatavého moku. Pak zde byl lihovar a později mlékárna. Po okupaci nacisty udělali z historické stavby komunisté v roce 1973 sklad obchodního domu Bílá labuť.

„Pokud by někdo chtěl ilustrovat marasmus reálného socialismu, právě Trojský pivovar by mohl být dobrým příkladem,“ poznamenal Bobek s tím, že po povodních v roce 2002 objekt chátral deset let.

Nyní v letní sezoně slouží Trojský pivovar - podobně jako v minulosti - komunitnímu setkávání, prázdný dům i celý areál se probudily k novému životu. Ve dvoře se nachází Art and food ZOOna, tedy podle provozovatelů unikátní koncept výstavních a prodejních ploch. Návštěvníci tu najdou „příjemné industriální místo k odpočinku, kde se prolíná kvalitní gastronomie s kulturou, zábavou a uměním.“

Konají se zde třeba i svatby. Lidé si na všudypřítomných paletách mohou vychutnat dobrou kávu nebo se osvěžit víny z Itálie, míchanými koktejly, domácími limonádami a taky pivními speciály z nedalekého Pivovaru Bubeneč. Ale třeba už za pár let tu budou čepovat místní pivo přímo z Troje.