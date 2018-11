Outlet u pražského letiště nemá zákazníky. Prodavač: Občas máme tržbu nula korun

/FOTOGALERIE/ Parkoviště outletového centra poblíž ruzyňského letiště je ve všední den téměř prázdné. O podlaží výš to vypadá podobně. Poloprázdné chodby, víc než jeden zákazník v obchodě je spíš výjimkou.

„Občas se stane, že mám v pokladně za den tržbu nula korun,“ povzdychne si prodavač v jednom ze značkových butiků a pokračuje: „Několikrát denně mi pípne esemeska od majitele, jestli jsem něco prodal. Uvažoval, že by ještě snížil ceny, jako to udělalo už několik obchodníků. Ale podle mě to není cesta. Ceny jsou tady outletové. My namísto výprodeje hlavně potřebujeme, aby sem lidi přišli.“ V obchodě s outdoorovou módou Alpine Pro zase prodavačka žoviálně pobízí k nákupu: „Zkoušíme, bez zkoušení není nakupování.“ Také ona plní zjevně pokyny od majitele obchodu.

Prague The Style Outlets otevřel po několika odkladech letos v květnu. Jeho hlavním investorem je skupina Kaprain, kterou založil Karel Pražák, někdejší blízký spolupracovník miliardáře Petra Kellnera, majitele skupiny PPF. Při budování outletového centra se spojil se zkušeným developerem a provozovatelem obchodních center, španělskou firmou Neiver.

Před měsícem Kaprain oznámil, že správu centra od španělského operátora přebírá nový tým tuzemské společnosti The Prague Outlet. „Brzy budeme moci našim obchodním partnerům, a především nájemcům představit řadu novinek. Intenzivně pracujeme na nové marketingové strategii, řešíme příchod nových značek, připravujeme možná netradiční obohacení služeb centra a zároveň máme společně s hlavním investorem i další plány na rozvoj bezprostředního okolí,“ uvedl nový manažer outletu Tomáš Duroň.

První nájemci zavřeli

Podle sdělení firmy je v tuto chvíli pronajato přes 70 procent prostor první fáze projektu. Už se ale objevili první nájemci, kteří zavřeli. Například po značce Massimo Rebecchi zbyla jen cedulka, kam se kupující mohou obrátit v případě reklamace zboží.

Prodavačky si krátí čas výměnou informací o dalším osudu outletu. Podle některých investor počká do jara a pak se rozhodne. Podle jiných už je jasné, že druhá etapa nebude. To ale investor označuje za fámy. „Rozvoj outletového centra, včetně otevření jeho druhé fáze, běží podle plánu. Záměr je naopak rozšířen o vybudování zábavního parku a hotelu v blízkosti centra,“ sdělil Ondřej Pechar, mediální zástupce skupiny Kaprain.

S druhou fází a celkovou rozlohou více než 30 tisíc čtverečních metrů prodejní plochy by tak vznikl největší outlet v Česku. Největší konkurencí je pro Prague The Style Outlets už zavedené outletové centrum Fashion Arena v pražských Štěrboholích. Na rozdíl od nového outletu nemá pro zahraničí typické interiéry ve stylu městských uliček, necílí ani na cizince, zato má zavedenou klientelu z řad Pražanů i obyvatel okolních měst a venkova. Developer a bývalý provozovatel Fashion Areny, společnost TK Development, otevře tento měsíc Outlet Arena Moravia u Ostravy. Nejstarším tuzemským outletovým centrem je v Freeport Fashion Outlet v Hatích na Znojemsku.