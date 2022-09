Letošní nadprůměrnou úrodu téměř všech druhů ovoce předpověděl už v půlce června Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ). Podle odhadů by se letos mělo urodit v celém Česku 127 945 tun jablek a 8 158 tun hrušek. Oproti tříletému průměru sklizně se u jablek jedná o nárůst 16 procent a u hrušek dokonce o 26 procent. Podle odhadů ÚKZÚZ by se ve východních Čechách mělo letos sklidit 21 025 tun.

Česká jablka jako ohrožený druh. Zdražování válcuje agrárníky i potravináře

I v Ostroměři letos čekají nadprůměrnou nadílku, starost jim ale dělá kvalita. „Pěstujeme ovoce v bio režimu a ne vždy se nám podaří uhlídat celou úrodu. Na některých jablkách se objevila lehká strupovitost, letos se také potýkáme se škůdci a místy s červivostí,“ přiznal farmář.

Některé odrůdy už začali postupně sklízet, na jiné se chystají v nejbližších týdnech. Deštivé počasí by totiž mohlo způsobit, že některé odrůdy jablek začnou praskat a nasají hodně vody, čímž se jejich kvalita sníží.

Drahé skladování

Přestože zatím letošní ročník slibuje nadprůměrnou sklizeň, nemají ovocnáři zdaleka vyhráno. Rostoucí ceny energií s sebou přinášejí také růst nákladů na skladování jablek. Provoz chladicích místností by některé mohl vyjít na tolik peněz, že se jim skladování přes celou zimu nevyplatí. „Někteří kolegové uvažují, že jablka rychle prodají pod tržní cenou, nebo je za nízkou cenu odprodají k moštování. My třeba chlazení nemáme, takže nám nabízejí, že bychom se o skladování podělili a rozdělili si i náklady,“ uvedl Petr Kareš.

To potvrdil také předseda Ovocnářské unie Martin Ludvík. Podle něj mají ovocnáři momentálně kvůli nízkým výkupním cenám a růstu nákladů jen omezený čas odhadnout, jestli se jim vůbec vyplatí ovoce sklidit. „Máme zhruba měsíc na to, abychom úrodu buď sklidili, sklidili ji částečně, nebo ji tam nechali. Ovocnáři budou sklízet takový objem produkce, o kterém vědí, že ho prodají, ale určitě to nemusí být celá produkce,“ řekl ČTK minulý týden Ludvík.

Bezprecedentní nárůst nákladů. Prodávat česká jablka se nevyplácí, tvrdí sadaři

Zemědělci často jako způsob, jak ušetřit náklady a plodiny rychle rozprodat, využívají samosběry. Veřejnost přijde do sadu, sama si ovoce natrhá a rovnou si jej odkoupí. „Možnost to je, často se to využívá třeba u cibule a mezi lidmi to slaví úspěch. My jsme zkoušeli samosběry na třešně. Tady na Jičínsku je to ale složitější, když má každý zahradu a na ní sklízí vlastní ovoce,“ dodal ovocnář.

Nízká výkupní cena

Nízká výkupní cena jablek způsobená přílivem levného ovoce z Polska spolu s rostoucími náklady kazí ovocnářům radost z nadprůměrně plodné sezóny. „Málo jsme si v minulosti vydupali podmínky pro malé zemědělské podniky, teď na to doplácíme. Když se to všechno sečte, lidově řečeno to není žádná hitparáda. Ale jako zemědělec musí být člověk nekonečný optimista, jinak by to nemohl dělat,“ uzavřel Petr Kareš.