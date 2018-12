Pěstitelé ovoce kompenzace na zmírnění škod z letošního sucha nedostanou. Ministerstvo zemědělství ovoce mezi plodiny s nárokem na dotaci nezařadilo. Ovocnářské unii ČR se to nelíbí.

"Důvody vyřazení ovoce z kompenzací za sucho neznáme a nerozumíme tomu. Ovocnáři tím v porovnání s ostatními pěstiteli nemají rovné podmínky," řekl dnes ČTK předseda Ovocnářské unie ČR Martin Ludvík. Vyjádření ministerstva ČTK zjišťuje.

Ovocnáři zahrnutí ovoce do odškodnění za sucho předpokládali. "Nechceme nic jiného, než to, aby postižení pěstitelé ovoce měli možnost o dotaci požádat jako jiní pěstitelé," řekl Ludvík. Ovocnáře zarazilo i to, že ovoce je jedinou plodinou z takzvaných citlivých komodit, která podporu na sucho nedostala. Citlivými komoditami jsou ještě chmel, zelenina, cukrovka a brambory.

Podmínky pro získání dotací za sucho ministerstvo zveřejnilo v pátek. Podporu mohou získat například pěstitelé, pšenice, ječmene, kukuřice, brambor, cukrovky, slunečnice, máku, zeleniny, chmele. Ze sektoru ovocnářství mohou o podporu požádat pouze školkaři.

Ministerstvo spolu s Agrární komorou ČR již dříve vyčíslilo škody ze sucha u ovocnářů a zelinářů na 0,7 miliardy korun. Úřad odhaduje celkové letošní škody ze sucha na deset až 11 miliard korun, vláda na kompenzace schválila dvě miliardy korun.

Sucho se podepsalo na kvalitě ovoce

Letošní sucho postihlo ovocnáře podle Ludvíka ne na kvantitě, ale na kvalitě, a to především u jablek, která jsou hlavním ovocným druhem v ČR. "Kvůli suchu jablka nedorostla do požadované velikosti. Až dvě třetiny jablek tak šly na průmyslové zpracování, zatímco obvykle to je asi třetina. Část jablek se ani nesklízela," řekl Ludvík.

Navíc ceny jablek na průmyslové zpracování proti minulým letům klesly téměř o dvě třetiny k úrovni jedné koruny za kilogram. Důvodem propadu ceny byla vysoká nabídka jablek poškozených suchem v zemích celé střední Evropy. "U některých ovocnářů to může znamenat propad tržeb o 30 až 50 procent," řekl Ludvík. Sucho se podle něj negativně projevilo i na kvalitě třešní, rybízu, jahod a hrušek.

Kvůli propadu tržeb ze sucha jsou podle Ludvíka nejvíce ohrožené specializované rodinné farmy, které nemají jiné příjmy než z ovocnářství. "Těm mohl stát kompenzacemi za sucho pomoci, aby propad tržeb dokázaly přežít," řekl Ludvík. Připomněl, že ovocnářství je dlouhodobě v ekonomických problémech, o čemž svědčí i pokles výměry sadů za poslední čtyři roky o pětinu na necelých 14 tisíc hektarů.

Celková letošní sklizeň ovoce v ČR by podle dosavadních odhadů státního Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského měla být asi 160 tisíc tun, což by bylo na úrovni posledního pětiletého průměru. Z toho jablek by se mělo sklidit asi 128 tisíc tun. Definitivní výsledky sklizně budou známé v lednu. Česko je svou produkcí konzumních jablek soběstačné z necelé poloviny.