Ovocnářům na Kladensku zasadily tvrdou ránu kroupy

Zemědělci, zahrádkáři či ovocnáři si museli oddychnout, když po velmi dlouhé době vyprahlou půdu zavlažil konečně v posledních dnech déšť. Skupina posledních jmenovaných, tedy ovocnáři, ovšem tak úplně šťastní být nemohou. Koncem minulého týdne se totiž objevil silný vítr a kroupy, což jejich úrodě na kvalitě určitě nepřidá.

„U nás ve Slaném spadlo naposledy skoro šedesát milimetrů srážek, takže to nás spasilo. Samozřejmě se jedná o dočasnou záležitost, protože spodní vlny tahle voda nenaplní. Nejvíce nám v poslední době uškodily kroupy, které přišly koncem minulého týdne, a tak poškodily úrodu. Například ve čtvrtek pojišťovna u nás na třešních odhadovala přes šedesát procent poškození. Pokud už nic podobného nepřijde, tak se ovoce stále bude dát prodat,“ uvedl pro Kladenský deník velezkušený slánský ovocnář Jiří Hubáček, který už svůj sad rozdělil mezi své potomky.

Podle Jiřího Hubáčka ovšem ani sucho nebylo na Slánsku tak kritické, jako tomu bylo například v loňském roce. „Letos jsme nemuseli tolik bojovat s jarními mrazy, místo toho ovšem přišly kroupy. Potvrdilo se opět to, že dokud ovoce není v koši, tak se zkrátka nedá říci, jaká bude úroda,“ vysvětluje Jiří Hubáček.

A když nekomplikuje situaci počasí, tak se podle jeho slov zase ozvou úředníci a zbytečné papírování. „Na jednu stranu stát dává dotace na výsadby sadů, na druhou stranu ovšem nechává volný průběh nekontrolovaným dovozům ze zahraničí,“ poukazuje ovocnář. Ten sdělil, že loni se jednalo především o meruňky dovážené ze Španělska, letos pak o jahody z Polska.

A jak tedy dopadla úroda? „Co se týče úrody, tak nejlépe na tom budou jablka a hrušky, avšak například pozdních třešní bude kvůli absenci jarního počasí hrozně málo, a tak pochopitelně budou drahé, meruňky nám pak pomrzly,“ řekl ovocnář, který naopak odhaduje dostatek jahod.

Na cenách ovoce se hodně promítnou také čím dál tím vyšší odměny pro pracovníky, kteří ovoce češou. „Děláme samosběr jablek, na příští rok plánujeme i samosběr jahod. Nejsou totiž pracovníci, kteří by úrodu dokázali kvalitně sklízet tak, aby se nám to vůbec vyplatilo,“ dodal Jiří Hubáček.

Podobnou situaci potvrdil Deníku také Jan Matoušek, ovocnář z Blahotic. „Kromě meruněk, kterých bude jako šafránu, protože nám v březnu pomrzly, by mělo být ostatního ovoce dost. Bohužel nás koncem minulého týdne postihl velmi silný vítr a krupobití, a tak bude nízká kvalita ovoce. Způsobené škody jsou ohromné. Zůstalo asi třicet procent zdravého ovoce.Kdyby nepřišla tahle kalamita, tak jsme měli krásnou úrodu. Bohužel se s tím musíme srovnat. Musíme brát takové počasí, které přijde,“ popisuje ovocnář, který pěstuje jablka, švestky, višně, meruňky, broskve nebo vinnou révu.

Sucho, které je podobné na Kladensku poslední roky, má neblahý dopad také na medné výnosy u včel. A to přímo souvisí také s úrodou ovoce. „Stěžují si nám lidé na to, že jim kvetou sady a zahrádky, ale nejsou tam vidět včely. To je přesně dopad sucha. Všechno na jaře rozkvete, ale stromy, keře a plodiny neposkytují nektarovou snůšku, tudíž o ně včely přestávají mít zájem,“ popisuje předseda Okresní organizace Českého svazu včelařů Kladno Jiří Volek. Ten zároveň vysvětlil, že současný rychlý nástup léta, kdy příliš neregistrujeme jaro, způsobuje to, že všechny plodiny vykvetou ve stejný čas. „Včela si tak z přírody vybere to, co je pro ní nejvíce lukrativní, a to ostatní zcela pomine,“ dodal Jiří Volek, podle jehož slov bude kvůli suchu letos nedostatek medu, což se projeví především na jeho ceně.