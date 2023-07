Změny ve vládním balíku? Pouze v případě chyb, úspora zůstane stejná, řekl Fiala

ČTK

Premiér Petr Fiala (ODS) nevyloučil změny ve vládním konsolidačním balíčku, pokud by případné pozměňovací návrhy opravily chyby či nechtěné důsledky. Celková úspora ale musí zůstat stejná, řekl novinářům před odletem do Bruselu. Za nejrozumnější by případně považoval předložení komplexního pozměňovacího návrhu ve druhém čtení ve Sněmovně.

Český premiér Petr Fiala. | Foto: David Malik / CNC / Profimedia