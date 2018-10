Padne světový rekord? Růžový diamant Pink Legacy míří do dražby

Diamant Pink Legacy pochází ze slavné sbírky rodiny Oppenheimerů a k vidění bude na předváděcích akcích v Hongkongu, Londýně a New Yorku. „Je nadprůměrně čistý a má skvělou brilanci,“ říká Ondřej Hubatka ze společnosti ALO diamonds.

Dražba se uskuteční 13. listopadu v Ženevě a pokud nový zájemce nabídne vyšší částku než 41,3 milionu dolarů (937 milionů korun), bude pokořen světový rekord ve vydražené ceně za jeden karát růžového diamantu. Ten doposud drží 14,93karátový drahokam Pink Promise, který se v listopadu loňského roku prodal za 32,48 milionu dolarů (737 milionů korun).

„Na vysoké hodnotě 18,96karátového kamene se podílí i fakt, že jen deset procent růžových diamantů váží více než 0,2 karátu. Růžové diamanty v kvalitě fancy vivid o váze nad 10 karátů jsou světovou raritou,“ vysvětluje Hubatka.

Většinu účastníků aukce podle ALO diamonds tvoří lidé, kteří chtějí vzácné drahokamy využít jako bezpečnou investici. Cena růžových diamantů kategorie vivid pink totiž roste každoročně v průměru o 14 procent.

„Růžové diamanty patří do skupiny velmi vzácných přírodně barevných diamantů. Jen jeden z deseti tisíc vytěžených diamantů je barevný. Růžové jsou velmi oblíbené pro svoji extravagantní barvu i extrémní vzácnost,“ uvádí klenotník a majitel společnosti Alojz Ryšavý.

Investiční šperky se přitom těší stále většímu zájmu i v České republice. „Na základě vysoké poptávky po našich investičních špercích zařazujeme do své nabídky klenoty s růžovými, modrými, zelenými i žlutými přírodními diamanty,“ říká Ryšavý.

Ceny růžových drahokamů přitom mohou v nejbližší době zaznamenat výrazný nárůst. Těžařská společnost Rio Tinto plánuje do konce roku 2020 uzavřít australský důl Argyle, který zásobuje trh 90 procenty všech nově vytěžených růžových kamenů.

