Od léta se nezastavili. Ovoce zahrádkáři sklidili loni rekordní množství a do pálenic vozí stále spoustu kvasu, nyní švestkového a jablečného. Takovou sezonu za dvanáct let nepamatuje třeba Ladislav Vančura z pěstitelské pálenice Rudici na Blanensku.

Košt pálenek. Ilustrační foto. | Foto: archiv

„V posledních týdnech zpracováváme asi trojnásobné množství kvasu než v předchozích letech. Nyní lidé vozí švestky a jablka, která se sklízela později a v chladu déle kvasila. Obojího se urodilo i přes značné sucho tolik, že lidé nabízeli ovoce zdarma za odvoz,“ řekl Vančura.



Říká, že únor má už téměř zaplněný a přijímá objednávky na březen. Podobně mluvili také další provozovatelé pěstitelských pálenic na jihu Moravy. „Za dvacet let, co pálenici provozuji, je to jednoznačně nejsilnější sezona,“ zhodnotil Jiří Novák ze znojemské pálenice.

Úrodu už vypálil například František Koudelka z Lipovce na Blanensku. Poslední várku kvasu z rynglí odvezl do palírny koncem roku. „Ze švestek a jablek se však ještě pálí dál. Loňská úroda ovoce byla abnormální. Já mám nejradši pálenku z třešní, se kterou budu teď v sobotu soutěžit u nás na tradičním koštu,“ poznamenal zahrádkář.

Pálenka z vlastní úrody

• Cena pálenek z vlastního dovezeného ovoce se v pěstitelských pálenicích v regionu pohybuje přibližně od 250 do 280 korun za litr stoprocentního alkoholu.

• V ceně je započítána spotřební daň 143 korun za litr absolutního alkoholu, kterou odvání pálenice celnímu úřadu.

• Domácnost takto může pro svou potřebu vypálit maximálně 30 litrů absolutního alkoholu.

• Za ilegální pálení hrozí pokuta až 10 milionů korun.

Za ilegální pálení alkoholu nicméně hrozí vysoká pokuta až deset milionů korun. „Spousta lidí to ale buď neví, nebo to neřeší. Kořalku doma ve sklepě pálil už jejich otec, děda či praděda, a tak prostě pokračují v rodinné tradici. Je s tím ale spojená řada rizik. Ať už zdravotních, nebo co se týká výše pokut,“ řekla Jana Vanková z pálenice v Dolních Dunajovicích na Břeclavsku.



Od července podle ní pálí bez přerušení a díky velké úrodě ovoce letos evidují dvojnásobný počet zákazníků.



Podle Vančury se pálí načerno dál, ale stále více lidí využívá služeb pěstitelských pálenic. „Mají jistotu, že alkohol je správně vypálený. Vědí, z čeho je destilát vyrobený a od koho. A ceny jsou přijatelné, i když kvůli zdražení energií a odvozu odpadu budeme muset asi o deset procent zdražit,“ odhadl.

Větší množství nelegálního podomácku vypáleného alkoholu zajistili celníci před třemi lety na Blanensku. Šlo asi o 350 litrů pálenky. Na neodvedené dani přišel stát o padesát tisíc korun. „Podobný případ jsme v poslední době na jižní Moravě nezaznamenali. Odhalit ilegální palírny je obtížné. Občas se to podaří při výjezdech hasičů, kdy nelegální pálení zaviní požár. Legální palírny kontrolujeme pravidelně a provozovatelé se rozsáhlých přestupků v letošní a loňské sezoně nedopustili. Šlo o drobná pochybení s celkovou pokutou za několik tisíc korun,“ popsala mluvčí krajských celníků Lada Temňáková.