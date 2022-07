„Pro řidiče je výborné, že prudce klesají velkoobchodní marže na evropském trhu, a to především u benzinu. Vývoj v nejbližším týdnu bude proto pro řidiče příznivý. Do konce července by průměrné ceny mohly poklesnout o dalších 30 až 60 haléřů za litr. Benzin zlevní více,“ řekl ČTK analytik společnosti Finlord Boris Tomčiak.

Analytik XTB Jiří Tyleček očekává spíše stagnaci současných cen. „Cena benzinu i dieselu na čerpacích stanicích pokračovala v minulém týdnu v poklesu. Stále se tak pozitivně projevoval propad cen paliv v Rotterdamu z počátku července," uvedl Tyleček. Českým řidičům podle něj zlevňovala poslední nákupy síla české měny. "Ceny benzinu i dieselu by se nadále mohly pohybovat v blízkosti 47 korun za litr,“ dodal.

Nejlevnější paliva natankují řidiči v Ústeckém kraji, kde je litr benzinu v průměru za 46,26 Kč. Naftu tam prodávají průměrně za 46,58 Kč. Naopak nejdražší paliva nabízejí pumpy v Praze, kde litr benzinu stojí průměrně 47,89 Kč. Nafta se tam tankuje za 48,11 Kč za litr.

Vládní opatření

Ceny paliv letos prudce vzrostly na přelomu února a března po začátku ruské invaze na Ukrajině. Ještě 23. února stál litr benzinu průměrně zhruba 37,40 koruny a nafty asi 36,40 Kč. Během dvou týdnů po začátku ruského vpádu ale cena benzinu vyskočila skoro na 47,30 Kč/l a cena nafty téměř na 49,60 Kč/l. Od té doby ceny kolísají.

Vláda proti prudkému zdražování paliv přijala několik opatření. Mimo jiné od začátku června na čtyři měsíce snížila o 1,50 koruny na litr spotřební daň z benzinu a nafty. Kabinet zvažuje, že ponechá sníženou spotřební daň u nafty trvale. Důvodem je konkurenceschopnost s okolními zeměmi.