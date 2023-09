Ceny pohonných hmot stále stoupají vzhůru. A vyloučit nelze ani zdražování v příštích týdnech. Může za to nejistá situace na světových trzích související s kondicí čínské ekonomiky a také prodloužení dobrovolného omezení těžby ropy. Kromě toho česká koruna oslabuje vůči americkému dolaru. Benzin a nafta jsou nyní nejdražší za posledních cirka devět měsíců.

Ceny pohonných hmot stále stoupají vzhůru. A vyloučit nelze ani zdražování v příštích týdnech | Foto: Deník/Martin Divíšek

Na začátku letních prázdnin měli majitelé aut s dieselovým motorem důvod k radosti. Litr nafty se v Česku prodával průměrně za 32,37 koruny, litr nejprodávanějšího benzinu Natural 95 za 37,39 koruny. Od té doby paliva zdražují. Počátkem tohoto týdne se už litr nafty podle společnosti CCS, která dlouhodobě ceny pohonných hmot monitoruje, prodával za 37,92 koruny. Naproti tomu benzin zdražil „jen“ o dvě koruny.

Jednou z hlavních příčin skokového zdražení dieselu je rozhodnutí vlády o navrácení spotřební daně na stejnou výši, jako byla před červnem loňského roku. Tím takřka hned vzrostla úvodem srpna cena za litr nafty o 1,80 koruny.

„Nafta tedy v srpnu i po odečtení efektu zvýšení spotřební daně zdražuje o více než korunu na litr rychleji než benzin. Rafinériím a dodavatelům nafty, jakož i čerpadlářům, se zjevně daří na naftě si navyšovat své marže, když při tom využívají částečně zavádějící zdůvodnění právě vyšší spotřební daně,“ napsal hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.

Kritiku týkající se vyšších marží zástupci čerpacích stanic odmítají. Naopak je nyní drží na nízké úrovni.

„Existuje několik nákupních modelů pohonných hmot – někteří pumpaři nakupují za aktuální ceny, jiní třeba za týdenní nebo měsíční průměr. Na webových stránkách Čepro (akciová společnost ve vlastnictví státu zajišťující především přepravu, skladování a prodej ropných produktů, pozn. red.) lze najít takzvanou vyhlašovanou cenu nafty, a to i zpětně. Vše se dá porovnat s průměrnou prodejní cenou,“ reagoval předseda představenstva SČS – Unie nezávislých petrolejářů Ivan Indráček.

„Ten rozdíl následně není pouze marže pumpařů, ale také je nutné z toho zaplatit dopravce. U nafty vychází současná marže na cirka 1,3 koruny na litr. To je podprůměrná hodnota, za to se nedá přežít,“ dodal.

Indráček zároveň upozornil, že marže se průběžně mění na základě právě kupní ceny pohonných hmot. Někdy dosahuje i tří korun, jindy jen 50 haléřů. Dlouhodobý průměr je však mezi 1,5 až 2 korunami.

Do stanovení výše marže promlouvá i konkurenční boj. V Česku je zhruba tři tisíce veřejných čerpacích stanic.

Čeká české řidiče další zdražování?

Na začátku září by řidiči mohli při placení sáhnout do kapsy ještě hlouběji. Není vyloučené, že celorepubliková průměrná cena benzinu překoná hranici 40 korun za litr. Diesel by mohl podražit o necelou jednu korunu.

„Česká koruna by měla dále vůči americkému dolaru oslabovat, což prodraží import pohonných hmot a ropy. Druhý dech nabraly také ceny ropy. Po stimulaci čínského kapitálového trhu se cena za barel ropy Brent opět posunula z 82 dolarů na 85 dolarů. Ve střednědobém výhledu není vyloučen růst cen benzinu nad 41 korun a nafty ke 40 korunám za litr,“ vysvětlil analytik společnosti Purple Trading Petr Lajsek.

Pro další vývoj ceny „černého zlata“ je však mnohem důležitější ekonomická situace v Číně. Pokud se potvrdí hospodářský propad, mohlo by to přinést konec růst cen. „Prakticky veškerá data z Číny ukazují na konec ekonomického boomu, který jsme viděli před koronavirem. Čína se v červenci propadla do deflace. V té by měla zůstat několik měsíců. Právě slabá ekonomická kondice Číny by tak mohla stát za poklesem cen ropy a pohonných hmot. Čína se navíc ropou bohatě předzásobila a její poptávka tak letos již pravděpodobně dosáhla svého vrcholu a bude spíše padat,“ poznamenal Lajsek.

Horší hospodářské výsledky Číny však přinést levnější ropu nemusí. „Poklesu cen ropy bude bránit OPEC+ (organizace zemí vyvážejících ropu, pozn. red.) snížením těžby,“ myslí si analytik Akcenta CZ Miroslav Novák. Saúdská Arábie a Rusko plánují dobrovolné produkční škrty prodloužit do října.

Kvůli možné nižší celosvětové poptávce po ropě a útlumu těžby by tak podle Nováka měly ceny pohonných hmot zůstat stabilní, popřípadě mírně zlevnit.

„U nafty na začátku srpna zapůsobil samozřejmě i efekt návratu spotřební daně z motorové nafty na původních 9,95 koruny za litr, tedy zdražení o cirka 1,8 koruny. Druhá polovina srpna již je primárně o setrvačnosti a dolaďování cen na čerpacích stanicích, protože ropa i velkoobchodní ceny stagnují,“ uzavřel Novák.