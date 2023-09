Zdražování pohonných hmot v Česku neustává, litr benzinu už stojí přes 40 korun za litr. Od minulé středy zdražil Natural 95 o 20 haléřů, nyní stojí v průměru 40,05 koruny za litr. Cena nafty stoupla za týden o 70 haléřů na průměrných 38,88 koruny za litr. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. Analytici očekávají další růst cen v řádu desítek haléřů i v následujícícím týdnu, rychleji by měla zdražovat opět nafta.

Ilustrační snímek | Foto: Deník/Martin Divíšek

Ceny paliv postupně rostou zhruba od konce letošního května. Benzin byl naposledy dražší loni v listopadu a nafta loni v prosinci. Nejdražší pohonné hmoty nadále nabízejí pražské čerpací stanice, kde litr benzinu stojí průměrně 41,07 Kč. Nafta se tam tankuje za 39,91 Kč za litr. Naopak nejlevnější paliva nakoupí řidiči v Jihočeském kraji, kde je litr benzinu v průměru za 39,61 koruny. Naftu tam prodávají průměrně za 38,39 koruny za litr.

Současný růst cen na čerpacích stanicích je podle analytika XTB JIřího Tylečka zejména důsledkem napjaté situace na trhu s ropou i s palivy. Jejich ceny na trhu v posledních týdnech skokově vzrostly kvůli nesouladu mezi globální nabídkou a poptávkou po surovině, který způsobují hlavně produkční omezení kartelu OPEC. Zároveň se podle Tylečka projevuje negativní vliv oslabování české měny.

Analytici: Růst cen není u konce

V dalších dnech lze vzhledem k současným úrovním na ropném trhu předpokládat další růst cen, řekl analytik Purple Trading Petr Lajsek. „Opět čekáme rychlejší růst cen nafty díky vyšší poptávce. Nafta by tak měla brzy překonat úroveň 39 Kč za litr a přiblížit se benzinu na rozdíl jediné koruny. To bude velmi kontrastní situace ve srovnání se začátkem června, kdy byla nafta v průměru levnější o téměř šest korun než benzín,“ dodal Lajsek.

Podle Tylečka zůstane situace na trhu s palivy napjatá také v následujícím týdnu, a to hlavně v případě nafty. „Růst ceny by dle modelu mohl dosáhnout až 70 haléřů na litr a cena benzínu by se mohla zvýšit o 20 až 30 haléřů,“ uvedl. Vliv podle něj bude mít především situace na trzích a také další vývoj české koruny vůči dolaru. „V případě korekce nebudou nárůsty cen na čerpacích stanicích tak výrazné,“ dodal Tyleček.

Další zdražování, zejména pak u nafty, očekává i šéf společnosti 4Trans Jaroslav Ton. „Podobné zvýšení ceny nafty jistě ovlivní finanční plánování dopravních společností, pro které tvoří pohonné hmoty významnou nákladovou položku,“ připomněl. I přes současný růst cen je však podle něj nafta v Česku od jara druhá nejnižší ve srovnání s okolními zeměmi a Maďarskem.

Průměrné ceny pohonných hmot v ČR k 13. září 2023 (v Kč/l):

Natural 95 Nafta ČR 40,05 38,88 Praha 41,07 39,91 Středočeský 40,32 39,15 Jihočeský 39,61 38,39 Plzeňský 40,25 39,01 Karlovarský 39,81 38,74 Ústecký 39,71 38,67 Liberecký 39,81 38,60 Královéhradecký 39,70 38,62 Pardubický 39,84 38,69 Vysočina 40,36 39,10 Jihomoravský 40,30 39,12 Olomoucký 40,10 38,95 Zlínský 39,77 38,48 Moravskoslezský 40,04 38,83

Zdroj: CCS

Průměrná cena nafty v Česku po většinu letošního roku klesala. Svého minima dosáhla na konci května, kdy se pohybovala kolem 31 korun. Od té doby zdražuje, přičemž v polovině prázdnin růst cen zrychlil. Přispělo k tomu zvýšení spotřební daně z nafty od začátku srpna o 1,50 koruny za litr.

U benzinu je vývoj méně jednoznačný. Počátkem roku nejprve znatelně zdražil, takže počátkem února stál téměř 38 korun. Pak začal natural mírně zlevňovat, aby v dubnu přechodně zdražil opět až téměř k 37,90 koruny za litr. Posléze opět zlevnil, ale od konce května ceny rostou nebo stagnují.

V meziročním srovnání je nyní benzin o 85 haléřů na litru dražší než před rokem, za naftu tehdy motoristé platili téměř o šest korun na litru více.