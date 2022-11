Svatomartinská vína budou méně alkoholická. Sahají po rekordu

Metodu budou nyní zkoušet na stovce vín odrůdy Sauvignon z pěti zemí. Pokud uspějí, prozkoumají vědci větší soubor vín, čítající až několik stovek vzorků. Sauvignon vybrali, protože jde o jednu z nejrozšířenějších odrůd v mezinárodním měřítku.

Uvařit pomocí UV záření

Na novou metodu přišel Lukáš Nejdl náhodou při provádění pokusů, které měly vést k syntéze kvantových teček. „Zkoušel jsem je takzvaně uvařit pomocí UV záření z různých přírodních extraktů a substrátů jako je cibulový extrakt nebo právě víno, což se nepovedlo, ale díky tomu se zrodila nová analytická metoda,“ vysvětlil vědec.

Jde přitom o první metodu, která by dokázala problémy s falšováním vína rychle a účinně odhalovat. A to přesto, že jde celosvětově o problém, který vinařům zásadně škodí. „Redukce těchto finančních ztrát může významně pomoci zejména vinařským regionům, které jsou vázané na pěstování, zpracování, výrobu a prodej révového vína. Mít jednoduchou metodu, která by rozpoznala geografický původ vína by byl velký úspěch,“ řekl vedoucí Ústavu vinařství a vinohradnictví Mendelovy univerzity Mojmír Baroň.

Například české Pálavy se u nás spotřebuje více, než se jí vyrobí. Moravským vinařům z toho plynou milionové ztráty a dochází také ke klamání zákazníků.