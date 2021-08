Vítězové pandemie? Banky a e-shopy. Hospodám nepomohlo ani zdražení

Bohatí ještě více bohatnou, a chudí zase ještě více chudnou. Tak by se dal jednoduše shrnout efekt některých změn a vládních opatření, která do ekonomiky loni vnesla koronavirová pandemie. Kupříkladu čtveřice největších bank v zemi si tak oproti předchozímu roku v čistém zisku letos za první pololetí polepšila asi o 45 procent. Dobře si stojí například také e-shopy. Naproti tomu gastro a cestovní ruch jsou dál „na odpis“. Vyplývá to z průběžných výsledků o hospodaření za loňský a částečně i letošní rok, které firmy zveřejňují právě nyní, v období prázdnin.

Jako poražené z covidové krize vycházejí zejména oblíbené restaurace do nedávna hojně navštěvované zahraničními turisty. | Foto: Deník/Ondřej Požár

Například tržby českých e-shopů ve druhém čtvrtletí letošního roku oproti loňsku, kdy již byly rekordní, ještě vzrostly o více než deset procent. Jen za druhý kvartál webové obchody utržily 50,45 miliardy korun. Raketově roste také počet nových e-shopů, jen za tyto měsíce jich přibyly více než tři tisícovky, takže jich v Česku celkem působí již přes 41 tisíc. Pracovat v lese či na poli se lidem nechce. Neláká ani nabídka bytu Přečíst článek › Obchodování přes internet tak výrazně posiluje podíl na maloobchodu. „Majitelé kamenných obchodů byli nuceni přesunout svůj byznys na internet, stejně tak se změnilo i chování zákazníků,“ pochvaluje si Samuel Huba ze společnosti Shoptet, která internetovým obchodníkům poskytuje kompletní správu služeb. „Stále platí, že efekt covidu na českou e-commerci působí a dá se očekávat, že vánoční sezona bude zcela jistě rekordní,“ uvedl. Komu se v době pandemie (ne)dařiloZdroj: Deník.cz Vládní zákazy a omezení naopak obrazně podtrhly nohy zejména oborům jako gastronomie a cestovní ruch, bez prostředků často zůstali také soukromí podnikatelé z oblasti kultury. Po jistou dobu je při životě držely vládní podpůrné programy. „Kritické bylo nesporně období, kdy již skončily, ale fakticky plný návrat k běžnému fungování podnikatelů nebyl možný,“ řekl Deníku Josef Jaroš z Asociace malých a středních podniků (AMSP). Jako poražené tak z krize vycházejí zejména oblíbené restaurace do nedávna hojně navštěvované zahraničními turisty. Zkrachoval například známý podnik Bellevue v centru Prahy, Beer Factory se z Plzně musela přestěhovat do pronájmu na venkově. „V historickém centru podnikatelé trpí, jejich tržby dosahují jen asi 30 až 40 procent,“ řekl Deníku Luboš Kastner ze skupiny Hospodska. „Restauratéři nanejvýš pokrývají náklady, ale nejsou schopni vytvářet zisk, protože vzrostly náklady i cena práce. Takže je to pořád boj o přežití,“ uvedl. Podle jeho odhadu již skončilo s podnikáním zhruba 15 procent hospod, do příštího jara jich bude plná čtvrtina. Největší problémy měl cestovní ruch a kultura Podle analytičky Hospodářské komory Kariny Kubelkové krize dále dopadla zejména na služby jako jsou prádelny či fitness centra. „Důvodem byla mimořádná opatření vlády spojená s pandemií a změna chování spotřebitelů, kterou krize přinesla,“ řekla Kubelková Deníku. Z krize se tak budou dlouho zotavovat zejména firmy podnikající v cestovním ruchu nebo pořadatelé konferencí. „Zřejmě se již nikdy nevrátí do stavu před koronavirovou krizí,“ řekla Deníku Kubelková. Letošní úroda brambor bude průměrná. Sklizeň zpozdilo i chladné jaro Přečíst článek › To potvrzuje i František Peterka z vyhledávače Explorio.cz, který se zaměřuje na ubytování a rodinnou turistiku. Kdo z hoteliérů to očekával, má podle něj smůlu. „Češi se přestali bát experimentu a rádi si připlatí,“ uvedl Peterka. „Půjčí si karavan, provětrají koronavirové úspory ve SPA hotelu nebo jdou prostě do privátu v podobě chalupy, apartmánu nebo městského bytu půjčeného od majitele,“ konstatoval. Za problémy firem ale podle odborníků nestojí jen koronavirus. Podle ředitelky společnosti Next Finance Markéty Šichtařové nyní sklízíme hořké plody politiky centrálních bank a jejich nízkých úrokových sazeb. „Jejich teorie měla vést ke zrychlení hospodářského růstu, ale vedla k pravému opaku,“ řekla Šichtařová Deníku. Nůžky mezi chudými a bohatými se ale podle ní budou rozevírat stále více. „Důsledkem bude rostoucí míra přerozdělování ve společnosti, což je logicky vždycky spojeno s nižším hospodářským růstem,“ tvrdí Šichtařová.