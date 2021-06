Češi každoročně utratí téměř deset miliard za hračky, hry či figurky. Prodej dětského zboží tu obstarávají tuzemské firmy jako Pompo či Bambule, neméně oblíbené jsou pak nadnárodní hračkářské řetězce Hamleys. Během pandemie však musely tyto obchody stejně jako většina prodejen zavřít brány. A děti tak měly smůlu a nemohly si nákupem nějaké pěkné hračky ulehčit v těžké době. Tedy nemohly tak, jak byly zvyklé. Prodej hraček však neustal a podobně jako další zboží byli rodiče nuceni obstarávat hračky na internetu.

„Určitý nárůst nákupů přes internet jsme zaznamenali s první vlnou pandemie na jaře loňského roku. Od té doby je podle mého názoru chuť Čechů nakupovat hračky on-line víceméně stejná. Ale o nějakém ,vykompenzování‘ zavření obchodů on-line prodejem v našem případě nemůže být řeč. E-shop pro nás v tuto chvíli, co se týká celkových tržeb, představuje pouze doplněk,“ prozrazuje marketingová manažerka Hamleys Karolína Steinerová.

Sázka na zážitky

A jaký je hlavní rozdíl mezi nákupem hraček klasicky a tím na internetu? Podle Steinerové to je především zážitek ze samotného výběru. „Nákup hraček není jen o tom hračku mít. Vybírat nebo přímo kupovat hračku přímo v obchodě s dítětem je krásný společný zážitek, který žádný nákup on-line nemůže nikdy nahradit. My jsme se vždy soustředili právě na zážitek, který můžeme lidem poskytnout přímo v obchodě. A tak to i zůstane,“ vysvětluje zástupkyně Hamleys.

V době postcovidové se podle ní budou muset obchody soustředit především na bezpečnost provozu a jí také leccos obětovat. V žádném případě to ale nesmí být právě na úkor zmíněného krásného rodinného zážitku rodičů s dětmi. „Prioritou samozřejmě bude zajištění bezpečnosti našich zákazníků i zaměstnanců. Základem tedy budou opatření jako desinfekce, dostatek prostoru či omezování kapacity.

Rozhodně se ale nechystáme zavírat atrakce nebo něco takového. Zábava určitě bude! Jen uděláme vše pro to, aby byla v postpandemické realitě bezpečná,“ dodává Steinerová.

Na co si dát pozor

Nákup hraček na internetu však má však ještě jednu velkou past – častěji než u běžného nákupu v obchodě hrozí, že se hračka míjí účinkem a vy ji pak budete potřebovat vrátit. E-shopy i česká spotřebitelská legislativa s tím počítají.

„Občanský zákoník nákupy v e-shopech od těch v kamenných prodejnách striktně odlišuje a platí tady různé podmínky pro obě strany. U spotřebitelů je nejpopulárnější ,vymožeností‘ právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu,“ uvádí spotřebitelský portál dTest. I tato možnost má však své limity a hlavním principem zůstává, že si zákazník nemá z e-shopu dělat půjčovnu věcí. Na to ostatně upozorňuje také Karolína Steinerová.

„Je důležité si uvědomit, k čemu právo vrátit výrobek ve 14denní lhůtě vlastně slouží. Tento institut máme proto, aby si lidé mohli výrobek prohlédnout tak, jako mají možnosti si ho prohlédnout v kamenném obchodě: vzít jej do ruky, osahat, vidět ,na vlastní oči‘. Možnost vrátit zboží do 14 dnů neslouží k tomu, aby si zákazník zboží vyzkoušel a následně vrátil. Je tu proto často podmínka neporušeného obalu.

V obchodě také není možné podle libosti rozbalovat zboží. V praxi se ale snažíme zákazníkům vycházet maximálně vstříc. Když tedy zboží vrací například s tím, že krabici otevřeli, vždy zboží bez problémů vezmeme zpět.“ Zároveň však Steinerová připomíná, že to nebývají časté případy, protože se jim vracejí jen zhruba tři procenta prodaného zboží.

Aby se tomu zamezilo, radí obchodnice především pečlivě si přečíst popis požadovaného zboží a pořádně si prohlédnout fotky.

Chytrá zábava vede

A o co bude v nejbližších měsících největší zájem? Podle prodejců hraček v posledním roce významně posílily ty kategorie produktů, které by se daly shrnout do pojmu „zábava na doma“. Tedy všemožné společenské a deskové hry, stavebnice nebo třeba puzzle. Velký nárůst ale zaznamenaly i kreativní a výukové hračky – tedy zase něco, čím rodiče chtěli „kvalitně zabavit“ děti v domácím prostředí.

A samozřejmě stále oblíbené jsou všemožné hračky, figurky i hry spojené s populárními filmy či seriály. A tento segment již dávno necílí jen na děti, ale také na sběratele. „Specifickou kategorií, která velmi rychle roste, jsou sběratelské figurky pro ,fajnšmekry‘ – detailně propracované figurky v limitovaných edicích, které stojí i třeba několik tisíc.

Obrovský boom zaznamenala letos třeba firma Iron Studios, která se na tyto figurky specializuje a z jejíž produkce si můžete poskládat přesnou repliku nejedné filmové scény – třeba finální bitvu Avengerů s Thanosem nebo boj Harryho Pottera s Voldemortem,“ uzavírá Steinerová.

Hračky jako investice

Možná vás to překvapí, ale hračky mohou kromě potěšení přinést svému majiteli také docela dost peněz. Je to však trochu složitější než třeba u akcií nebo dnes populárních bitcoinů. Hračky se totiž začínají „vyplácet“ až třeba za několik desetiletí. Platí to především pro zámořské hračky, které se vyráběly v padesátých či sedmdesátých letech, kdy se prodávaly za pár dolarů, a dnes se na aukcích prodávají za desítky tisíc dolarů.

Například kolem 25 tisíc dolarů dnes stojí původní Barbíny z padesátých let. Samozřejmostí je dobrý stav, a kdyby se vám povedlo sehnat nějakou i v původním balení, můžete si za ni říct i o dost víc. Podobnou cenu dnes mají figurky spojené s prvním filmem ze série Hvězdné války ze sedmdesátých let, o zhruba deset tisíc dolarů více pak stojí nejstarší videohry pro konzole Atari také ze sedmdesátých let. Až neuvěřitelných 100 tisíc dolarů pak stojí například kartička Pikachua z původní edice Pokémonů, které vyšly v polovině šedesátých let minulého století.

A kdybyste náhodou doma našli úplně původní edici hry Monopoly (což v České republice není úplně pravděpodobné), mohli byste ji prodat i za 150 tisíc dolarů, tedy za více než tři miliony korun. Zcela unikátním světem pak je Lego a jeho sběratelé, kteří jsou za vzácnou kostičku ochotni vydat i desítky tisíc korun.

