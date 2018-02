Panika na Wall Street. Světové burzy hlásí největší propad po téměř sedmi letech

Vrchní soud v Olomouci dnes rozhodl o platnosti schváleného plánu na reorganizaci OKD. Díky němu by tak firma měla přejít do rukou státu, který ji má koupit za 80 milionů korun. Činné doly a provozní aktiva budou převedeny na společnost OKD Nástupnická. Reorganizační plán schválili věřitelé loni v srpnu a krajský soud to poté potvrdil. Informovala o tom Česká televize.