Pantografy se loučí. Poslední z nich zamíří do depozitáře v Chomutově

/VIDEO/ Pražská železnice zažije příští týden jedno velké loučení. V provozu po více než 50 letech skončí poslední elektrická jednotka řady 451, které se přezdívá pantograf, panťák, emilka nebo nověji žabotlam. Informaci serveru iDnes.cz potvrdil mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský. Posledním provozním dnem bude pátek 10. srpna.

Nepůjde ale o železniční pohřeb. Naopak, dráhy dnes potvrdily, že poslední "panťák" (451.025-26) čeká nová etapa existence jako muzejního exponátu. Převezme jej totiž Národní technické muzeum, sobotu se proto vlak vydá do jeho depozitáře v Chomutově, píše server Zdopravy.cz.

Nepojede přitom sám. Doprovodí jej muzejní exemplář stejného pantografu, který mají České dráhy umístěný v Šumperku. Pantograf pojede ze Šumperka do Prahy jako zvláštní vlak s přepravou cestujících už v pátek, na páteční podvečer je pak naplánováno společné fotografování obou pantografů. V sobotu se pak spolu vydají přes Lovosice a Ústí nad Labem západ až do Chomutova.

Pantografy v poslední době, jak dále uvádí Zdopravy.cz, obsluhovaly městskou linku Roztoky – Libeň. Místo nich dráhy nasadí motorové Regionovy. V případě získání smlouvy i po roce 2019 pak slibují nové elektrické jednotky. O městskou linku S41 nicméně projevily zájem i Arriva a Leo Express.



Poslední provozní pantograf je nyní v depu na opravě. Do provozu by se měl podle Zdopravy.cz vrátit koncem tohoto pracovního týdne, nebo po víkendu. Dráhy vzhledem ke stáří a poruchovosti nevylučují vyřazení jednotky dříve než 10. srpna. V době provozu jezdí jednotka na výlukové lince S41 pouze v úseku Praha-Podbaba – Praha-Libeň. Poslední jednotka je třívozová, a tak by ji technické muzeum chtělo zachovat.

Špička mezi vozidly

Elektrické jednotky řady 451, v minulosti označované jako řada EM 475.1 (odsud přezdívka emilka), byly podle Zdopravy.cz vyráběny v letech 1964 až 1968 ve Vagonce Tatra ve Studénce s elektrickou výzbrojí z podniku Moravské elektrotechnické závody ve Vsetíně. Vyrobeno bylo 51 čtyřvozových jednotek, které jezdily v Praze, v severních Čechách a na severní Moravě, a v letech 1967 až 1976 také na východním Slovensku.

Od poloviny 70. let byly soustředěny v Praze, kde se staly základním kamenem systému příměstské dopravy. Původně plánovaná životnost byla 15 let, díky rostoucímu provozu je ale neodrovnal ani příchod elefantů počátkem století. Ve své době znamenaly špičku mezi vozidly pro příměstskou dopravu. Výjimečný byl luxusní interiér, například polstrovaná sedadla, široké centrálně zavírané dveře, nízkopodlažní uspořádání, velká okna a toalety.

Vlaky mají značný výkon, takže kdysi předčily konkurenci také v rychlosti rozjezdů, což bylo výhodou v okolí velkých měst, dodává Zdopravy.cz. Po jejich vyřazení z pravidelného provozu si dráhy zřejmě ponechají jen muzejní jednotku, která je zaparkovaná v Šumperku, jednu pak uchová i Národní technické muzeum. Ostatní čeká šrotiště.

Sobotní jízdní řádV sobotu 11. srpna je plánovaná poslední jízda obou jednotek z Prahy-Libně do Chomutova. Mimořádný rychlík pojede v 9:05 z Prahy-Libně, v 9:12 zastaví v Praze-Holešovicích a dál pojede přes Lovosice (10:41), Ústí nad Labem západ (11:05) do Chomutova (12:15), kde svou jízdu ukončí. Jednotka 451.025-26 již zůstane v Chomutově a bude předána do sbírek Národního technického muzea.



Historická souprava Českých drah se pak vrátí z Chomutova (15:00) přes Ústí nad Labem západ (16:05) a Lovosice (16:40) do Prahy-Holešovic (18:47) a Prahy-Libně (18:54). Cena zpáteční jízdenky do zvláštního vlaku vedeného historickým pantografem je 300 Kč a lze ji zakoupit v pokladnách železničních stanic, volné jízdenky budou doprodány přímo ve vlaku.