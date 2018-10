Pár tisícovek navíc. Vnitro láká nové policisty

Muži zákona chybějí hlavně v Praze a okolí. Ministerstvo jim chce dát víc peněz. Ojeté služební vozy nechá nahradit novými.

Nízké nástupní platy policistů jsou důvodem, proč má o život v uniformě zájem méně lidí, než kolik by bezpečnost v ulicích vyžadovala. „Jestliže prodavačky v Lidlu dostanou víc než policisté, tak je to absolutně nemotivační pro to, aby lidi chtěli u policie pracovat,“ řekl Deníku člen sněmovního výboru pro bezpečnost Jan Bartošek (KDU-ČSL).

Nejhorší situace je v Praze a středních Čechách. „Tam, kde jsou vysoké příjmy, policie na trhu práce těžce bojuje s konkurencí,“ připouští ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Zvýšení platů je proto jeho hlavní prioritou.

Osm procent navíc

Ministerstvo vnitra navrhuje pro příští rok vyčlenit na platy v resortu o 2,6 miliardy korun více. V bezpečnostních sborech by to mělo přinést růst platů o osm procent. Šest procent připadne na rizikový příspěvek, dvě procenta na tarifní složku. Platy podle Hamáčka neporostou generálům, ale policistům a hasičům. Každý z nich by to na účtu měl měsíčně pocítit částkou aspoň 2500 korun.

„Já jsem přesvědčen, že dokud nebude nástupní plat u policie 20 tisíc korun čistého, tak policie nebude schopna, co se týká nabídky práce, konkurovat komer-čnímu prostředí,“ míní Bartošek. Podal proto návrh, aby se policistům zvedly platy o další dvě procenta. Zvýšení by přivítal i Hamáček, záležet ale bude na poslancích.

Holešovice v novém

Na investice v resortu by mělo jít o 1,9 miliardy korun více. V příštích dvou letech by například měl vyrůst nový komplex budov v pražské Zbraslavi pro potřeby Kriminalistického ústavu a Národní centrály proti organizovanému zločinu. Počítá se i s výstavbou nové hasičské stanice v pražských Holešovicích. Nahradí dosud sloužící nevyhovující provizorní dřevěné stavby z roku 1942.

Další prioritou ministerstva je výbava policistů, zejména dopravní technika. „Je celá řada policistů, kteří jezdí s vozidly, která mají na tachometru 200, 300, 500 tisíc kilometrů. To není dlouhodobě udržitelné,“ konstatoval Hamáček. Hodlá proto urychleně obměnit vozový park policie. Rovněž pro Útvar rychlého nasazení plánuje nakoupit dva vrtulníky, které by zvládly na místo zásahu přepravit celý jeho tým.

Podle bezpečnostního analytika Jana Schneidera by úřad neměl podcenit ani investice do integrovaného záchranného systému, především do prostředků ochrany hasičů a policistů při zásazích. „Je mnoho cest a způsobů na to, aby se lidé, kteří se starají o vnitřní bezpečnost, cítili při zásazích komfortněji. Určitě se tam dá mnoho věcí zlepšit,“ řekl Deníku Schneider.