Modernizací trať z Hradce Králové do Pardubic prochází od května 2021. Na úseku mezi Rosicemi nad Labem a Stéblovou železničáři, kromě druhé koleje, vybudovali protihlukové stěny, nové nástupiště i podchod.

Nová zastávka

Po rekonstrukci stanice Stéblová je dokončená už i výstavba nové zastávky Stéblová-obec. „Vznikla u železničního přejezdu a místním výrazně zkrátí docházkovou vzdálenost na vlak,“ poznamenal náměstek Stavební správy východ Správy železnic Radomil Novák.

Podle Správy železnic ve Stéblové zbývá pouze doplnit informační systém a dodělat terénní úpravy. Součástí projektu byla i výstavba protihlukových stěn a úpravy pozemních komunikací a sítí technické infrastruktury.

V Rosicích stavbaři aktuálně dokončují instalaci trakčního vedení, zabezpečovacího a sdělovacího zařízení. Dělníci tam také instalují zastřešení na novém moderním nástupišti. Rekonstrukce stanice v Rosicích umožní vlakům vyšší traťovou rychlost.

„Z Rosic do Stéblové už bude rychlost 160 kilometrů v hodině. To je významný posun. Zajímavý je tím, že tam bude mít štěrkové lože, což významně sníží hlučnost vlaků,“ vysvětlil projektový manažer Skansky Jan Mitlöhner.

Nové ostrovní nástupiště pak zajišťuje bezpečnější přístup cestujícím k vlakům.

Most přes Labe

Další zrychlení přinese i zprovoznění dvoukolejného mostu přes Labe mezi pardubickým hlavním a rosickým nádražím, kde mostaři v současné době pracují na jeho nejdelší části. Most přijde o jeden ze svých pilířů, tak aby vyhovoval splavnosti řeky. Nová oblouková konstrukce, která už se v místě tyčí, je dlouhá 162 metrů. V červu ji stavbaři plánují vysunout nad řeku.

Po dokončení prací by se měla železnice dočkat odstranění špuntu, který úsek Rosice-Pardubice hlavní nádraží představoval. „Současně se pracuje na mostě přes Labe, konkrétně na jeho střední nejdelší části, kde se svařuje Langrův trámec. Ten pomocí táhel ponese celou váhu mostu. Díky tomu odstraníme původní pilíř uprostřed řeky, tím se zlepší její splavnost,“ potvrdila mluvčí Správy železnic Nela Eberl Friebová s tím, že stavební práce mají skončit v prosinci letošního roku.

Původní ocelový most, který je více než padesát sedm let starý a váží zhruba 450 tun, prozatím slouží vlakům v provizorní pozici. Posun starého mostu tak uvolnil místo pro výstavbu nové konstrukce, která bude dvoukolejná a zvýší tak kapacitu železnice. „Budeme moci vyjíždět a odjíždět současně z Rosic do Pardubic a do Chrudimi. Budeme mít dvě koleje a tím zkapacitníme odjezdy a příjezdy,“ sdělil Novák.

Investice za téměř 2,6 miliardy korun má být hotová prosince letošního roku. Po doplnění zabezpečovacího zařízení systému ETCS, ke kterému dojde v příštím roce, pojedou vlaky po celé dvoukolejce až 160 kilometrů v hodině.

Zastávka Pardubice-centrum

Zda se stavbaři posunou do centra Pardubic, stále není jasné. Stavba zastávky u „myší díry“ má ale podle Správy železnic pravomocné povolení. „V případě nové zastávky Pardubice centrum probíhá v současné době schvalování záměru projektu na Centrální komisi Ministerstva dopravy. Máme pravomocné společné povolení. V ideálním případě bychom rádi stavěli ve druhé polovině letošního roku. Přesný termín je odvislý od schválení záměru projektu na ministerstvu a průběhu soutěže na zhotovitele,“ doplnila Friebová.

Na její výstavbu ale chybí peníze. Stát hledá, kde ušetřit a chce, aby na ni město a kraj přispěl. Obě samosprávy zatím pošlou po jednom milionu korun. Zatím není jasné, zda to bude stačit. „V současné době s ministerstvem dopravy řešíme, zda bude možné tento záměr realizovat. Na dalším jednání krajského zastupitelstva bude předložený návrh na uvolnění jednoho milionu korun jako příspěvku na vybudování zastávky,“ sdělil náměstek hejtmana pro dopravu Michal Kortyš s tím, že o konečné částce je kraj ochoten s ministerstvem dopravy dále jednat.

Konečné slovo bude mít ale ministerstvo dopravy. „V tuto chvíli nelze jasně říci, zda k realizaci opravdu dojde, ačkoliv se o to Pardubický kraj snaží. Důležitý bude i postoj a případná finanční podpora pardubického magistrátu,“ dodalo hejtmanství, podle kterého by nová zastávka zlepšila dopravní obslužnost v regionu.