Odhady tehdy činily 90 tisíc cestujících za rok 2019, statistiku nakonec vylepšila nová linka SkyUp Airlines do Kyjeva, která je v provozu od října.

„Jsme rádi, že se podařilo otevřít nové přímé spojení s evropskou metropolía otevřít tak cestujícím brány do celého světa. Obsazenost letů je velice dobrá, obvykle bývá tak 130 až 150 cestujících na jeden let,“ uvedla ředitelka letiště Hana Šmejkalová. Ukrajinská společnost létá do Kyjeva čtyřikrát týdně, od dubna se počet spojů zvýší na pět.

Jediným dalším pravidelným spojením je sezonní linka Ryanairu do španělského Alicante. Ta by měla být letos opět v provozu od března do října. „Linka je každoročně plně vytížena. Průměrná obsazenost je 95 procent. Snažíme se dojednat celoroční provoz,“ sdělila Šmejkalová.

Volné sloty

Letiště se upíná na to, že se mu podaří nalákat některé dopravce, kteří mají ve vytížených časech problém s přidělením slotů na pražském Letišti Václava Havla.

„Často slýchávám názor, že naše letiště nemůže efektivně fungovat ve stínu toho pražského. Inicioval jsem proto osobní setkání s jeho vedením. Náš vzájemný vztah není konkurenčním, ale naopak partnerským. Letecká doprava dlouhodobě roste a Letiště Václava Havla už nyní není schopné uspokojit veškerou poptávku a část letů ve špičce musí odmítat. Jsem přesvědčený, že některé z těchto letů by mohly směřovat do Pardubic,“ řekl poslanec za ANO Martin Kolovratník s tím, že do roku 2024 by mohlo být letiště provozováno bez dotací.

Jenže dosud se žádný dopravce, který by přesunul svou agendu z Prahy do Pardubic, nenašel. Ukrajinská společnost SkyUp Airlines do Kyjeva z českého hlavního města kvůli bilaterálním dohodám létat nemůže. „Jsme na začátku a logicky nemůžeme sdělovat obchodní detaily. Jádro pudla je v tom, že pražské letiště už dnes některé žádosti o sloty musí odmítnout. V souvislosti s plánovanou rekonstrukcí se v blízké budoucnosti kapacita ještě mírně sníží, rozhodně nebude skokově růst. Právě tyto odmítnuté sloty by bylo možné dopravcům nabídnout,“ poznamenal Kolovratník.

Praha - východ

Podle poslance by pardubické letiště mohlo být něco jako „Praha – Východ“. Tato myšlenka není ojedinělá, mnoho letišť u menších měst využívá ve svém názvu metropole, které jsou vzdálené desítky kilometrů. Příkladem může být třeba italské letiště Milán – Bergamo, belgické Brusel – Charleroi či švédské Stockholm – Skavsta.

Snahu o rozšíření pravidelné dopravy směřuje vedení letiště také na východ, ruská klientela byla pro Pardubic v minulosti stěžejní. V plánu je spojení s Kalugou, která leží asi 190 kilometrů od Moskvy. „Ruská strana projevila eminentní zájemo jednání, které by mělo vést k zavedení leteckého spojení mezi Pardubicemi a Kalugou. Jsme připraveni, pakliže nalezneme dopravce a finanční model bude rozumný, podpořit tuto linku v jejím počátku z krajského rozpočtu,“ sdělil hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.