„Pondělní dopolední let do této přímořské destinace jsme opět úspěšně zahájili a linka tak přepravila prvních 340 cestujících v obou směrech,“ uvedla ředitelka letiště v Pardubicích Hana Šmejkalová.

Právě linka do Alicante by měla být jedním z tahounů, kteří pomůžou naplnit plán vedení letiště. Letadlo do této části jižní Evropy odlétá každé pondělí dopoledne a ve čtvrtek večer. „Náš plán pro celý letošní rok je přepravit kolem 140 tisíc cestujících. Abychom této hranice dosáhli, plánujeme posílit oblíbené dovolenkové destinace. Zejména o bulharský Burgas a tureckou Antalyi panuje vysoký zájem,“ řekla Šmejkalová. Podle nového letového řádu by mohlo letadlo do Burgasu v hlavní sezoně odlétat až šestkrát týdně.

Cestující tak budou moci využít lety do 7 různých destinací – Londýn, Alicante, Burgas, Antalya, Podgorica, Rhodos, Heraklion. „Pro všechny lety očekáváme stabilní a silné letecké společnosti, kterými jsou Ryanair, Smartwings a Bulgaria Air. Možná zde uvítáme i jednu významnou tureckou společnost,“ dodala Šmejkalová.

Nové destinace příští rok

Podle Šmejkalové se letiště chystá vyjednat i nějaké nové destinace již pro příští rok, ale protože je vše stále ve fázi jednání, nebude zatím zveřejňovat podrobnosti.

Letiště se snaží stále zlepšovat své služby, a proto si připravilo v novém terminálu několik novinek. Mezi nimi jsou nově otevřené občerstvení v odbavovací hale a rozšířený duty free shop v odletové hale. „Také jsme zavedli možnost využití VIP salónku nebo zakoupení „fast track“ pro rychlejší odbavení. Naším cílem je rozšiřovat služby, které naši cestující vyhledávají a které jim zpříjemňují dobu čekání na odlet,“ uzavřela ředitelka Hana Šmejkalová.

Vít Kubant