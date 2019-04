Ačkoliv šlo se 453 vyrobenými kusy o nejpočetnější řadu rakousko-uherských železnic (ČSD po vzniku republiky zdědily 119 kusů), dodnes se zachovaly pouze tři stroje. Z toho pak pouze ten v majetku Českých drah se vrátí znovu na koleje s vlastním pohonem.

„Právě jen ten náš heligón bude opět po půl století odstavení uveden do provozuschopného stavu. A to i díky úsilí mnoha fanoušků, kteří s námi na opravě spolupracují,“ uvedl generální ředitel drah Miroslav Kupec. Další dva stroje jsou odstaveny v muzeích v rakouském Strasshofu a ve slovinské Lublani.

Strojvedoucí pamětníci

Oprava více než stoletého stroje trvala deset let a byla podle Českých drah velmi náročná. Ve specializovaných firmách nechaly dráhy vyrobit kotel, dvojkolí a s využitím dotace ministerstva dopravy tendr, jinak byl historický unikát rekonstruován svépomocí v dílnách Centra historických vozidel v Lužné u Rakovníka.

„Teď se s ním musíme seznámit. Nikdo z nás se s touto řadou v provozu nesetkal. Máme ale informaci, že ještě žijí dva strojvedoucí, kteří ji zažili v provozu. Spojíme se s nimi a zkusíme získat informace od nich. Také naši současní strojvedoucí si musí mašinku postupně osahat, sžít se s ní a poznat, co taková stará dáma potřebuje. Až praxe pak ukáže, jaké jsou její možnosti v běžném provozu ČD nostalgie, ale již nyní víme o velkém zájmu o tento stroj u našich i zahraničních fanoušků,“ doplnil ředitel Centra historických vozidel ČD Miloslav Kothera.

Dráhy předpokládají, že v květnu si stroj odbude technicko-bezpečnostní zkoušku (TBZ). Drážní úřad by mohl mašinu k provozu schválit do prázdnin. Následně by se měla objevit na nostalgických jízdách kolem Lužné, půjde o parní vlaky například do Rakovníka, Stochova nebo na známé dráze s muzejním provozem Kolešovce.

Deset let oprav

Heligóny se vyráběly v letech 1885 až 1909 v několika továrnách monarchie, projektovány byly jako nákladní lokomotivy pro horské tratě. Ta česká vznikla v roce 1906 ve Vídni v Maschinen-Fabrik Staatseisenbahn-Gesellschaft, dosloužila v roce 1967 v Českých Budějovicích. Následně byla převezena do Českých Velenic, kde trávila čas v areálu železničních dílen jako pomník.

V roce 2009 bylo v Českých Velenicích započato s její opravou, v roce 2014 byla převezena k dokončení oprav do muzea ČD v Lužné u Rakovníka. Heligón se zařadí mezi nejstarší provozní parovky v tuzemsku.