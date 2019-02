Na český trh s pojištěním vstupuje nová značka. Pojišťovna Simplea získala licenci od České národní banky a plánuje, že ve druhém čtvrtletí zahájí svou činnost. Založila ji finanční skupina Partners.

Vyřizování licence zabralo pojišťovně Simplea celý rok. „Je to o dva až tři měsíce déle, než jsme očekávali, ale pojišťovna je velká a komplexní instituce a tomu odpovídá také délka celého řízení,“ uvedl ředitel nového pojišťovacího ústavu Martin Švec. Nyní pro pojišťovnu začíná poslední etapa před tím, než začne nabízet své služby zákazníkům.

Středobodem její nabídky bude rizikové životní pojištění. Od ostatních pojišťoven se hodlá odlišit jednoduchostí, využitím moderních technologií a individuálním přístupem. „Naší dlouhodobou vizí je být nejen distributory, ale také tvůrci produktu,“ popsal hlavní stimul ředitel sítě Partners Petr Borkovec s tím, že skupina má již přes půl milionu klientů.

Hlavně invalidita, pracovní neschopnost a smrt

„Zaměříme se pouze na skutečná rizika, která lidi dlouhodobě významně ohrožují, a nechceme se zatěžovat žádnými marketingovými přívěsky,“ přislíbil Borkovec. Nabídka pojišťovny Simplea by tak měla pokrývat zejména riziko invalidity, dlouhodobé pracovní neschopnosti nebo smrti.

Partners do nové pojišťovny investovali 350 milionů korun a počítají s tím, že se jim investice do deseti let vrátí. Firma se stala před deseti lety jedničkou na tuzemském trhu s finančním poradenstvím. Kromě toho poskytuje také bankovní, vzdělávací a investiční služby.