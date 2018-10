Pásová vozidla za více než 50 miliard. Obrana osloví se zakázkou čtyři firmy

/FOTOGALERIE/ Ministerstvo obrany v zakázce na 210 pásových bojových vozidel pěchoty (BVP) za více než 50 miliard korun vybralo čtyři firmy ze Švédska, Španělska a Německa. Rozhodlo o tom dnes kolegium ministra obrany. Sdělil to ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO). O podrobnostech zakázky chce nejprve informovat vládu. Obnova BVP bude největší zakázkou v historii české armády.

Nová BVP by české armádě mohly dodat firma BAE Systems, která sídlí ve Švédsku, španělský General Dynamics European Land Systems nebo dvě německé společnosti PSM a Rheinmetall Landsysteme.

BAE Systems vyrábí vozidlo CV90, General Dynamics European Land Systems stroj Ascod a Rheinmetall Landsysteme vozidlo Lynx. Německé konsorcium PSM, tedy společný podnik společností Krauss-Maffei Wegmann a Rheinmetall Landsysteme, nabízí bojové vozidlo Puma.

"Chceme být transparentní, a proto mohu potvrdit, že projekt náhrady BVP postoupil dneškem do další fáze. Kolegium jednohlasně souhlasilo s tím, že oslovíme čtyři potenciální dodavatele," sdělil ČTK Metnar.

Největší zakázka armády

Dodal, že o bližších podrobnostech bude informovat nejprve vládu, poté se základními parametry seznámí veřejnost. "Jde o největší zakázku naší armády, ke které přistupujeme velmi zodpovědně, je pro ni vyčleněn speciální tým a i já tomuto projektu věnuji maximální pozornost," poznamenal Metnar.

Vládu by měl ministr s informací o zakázce seznámit do konce roku. Nejvhodnějšího dodavatele by mohlo ministerstvo vybrat v prvním čtvrtletí příštího roku, smlouva by pak byla podepsána v létě 2019. První stroje by mohli vojáci dostat v roce 2020.