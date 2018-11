Passat se bude vyrábět v Kvasinách, oznámil šéf koncernu VW Herbert Diess

Koncern Volkswagen přesune od roku 2023 výrobu modelu VW Passat do závodu Škody v Kvasinách na Rychnovsku. Tam se bude montovat spolu s vozy Škoda Superb a Kodiaq.

Oznámil to na dnešní tiskové konferenci šéf koncernu VW Herbert Diess. V Kvasinách se v současnosti také vyrábějí modely Škoda Karoq a Seat Ateca, jejich montáž se má ale přesunout do nové továrny ve východní Evropě. Lokalita zatím nebyla určena, v jednání je Bulharsko, Rumunsko či Turecko.

Passat se vyrábí samostatně v německém městě Emden. Prodeje tohoto modelu ale v poslední době zastínily úspěšné vozy typu SUV. V Evropě prodej passatů klesl o 5,6 procenta na 127 325 vozů za prvních devět měsíců letošního roku, uvádí analytická společnost JATO.

Změna ve výrobě je součástí strategického plánu koncernu, který má za cíl do roku 2025 zvýšit produktivitu továrních linek až o 30 procent. Hlavním krokem bude vyrábění vozidel stejných kategorií v jednom závodě, a to napříč značkami koncernu.

V továrnách v Emdenu a Hanoveru by se v budoucnu měly vyrábět elektromobily. Volkswagen v Emdenu zaměstnává devět tisíc lidí a v Hanoveru 16 tisíc. Jejich počty by se měly postupně snižovat. Výroba elektromobilů bude totiž lépe automatizovaná.

Koncern chce do rozvoje elektromobility a autonomních aut výrazně investovat, do roku 2023 do ní napumpuje 44 milliard eur.

Škoda již nemá v České republice dostatečné kapacity kvůli nedostatku zaměstnanců a některé její vozy se proto vyrábějí v jiných továrnách koncernu. V Česku provozuje tři závody. Kromě Česka vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku, v Alžírsku a v Indii, většinou díky koncernovým partnerstvím, dále na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery. Škoda zaměstnává přes 35 tisíc lidí a působí na více než 100 trzích.

V roce 2014 česká automobilka vyrobila jeden milion aut, nyní je to už zhruba 1,23 milionu. Tento počet by měl v příštích letech dál výrazně růst. Automobilka musí řešit kuriózní problém, když se její auta prodávají příliš dobře, píší německá média.

Dříve se spekulovalo o tom, že se výroba Superbu přesune do Německa, koncern nakonec rozhodl jinak.