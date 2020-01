Již zrušená soutěž ukazuje na problémy, které má resort po šestileté vládě hnutí ANO: vyvádění práce dříve zajišťované úředníky soukromým firmám. Možná i proto Havlíček hned při nástupu uvedl, že chce mít větší kontrolu nad penězi, které resortem protékají.

Havlíčkovi se zakázkou na známky hoří čas. Zákon počítá s tím, že od příštího roku platí elektronické známky. Další soutěž ale může znamenat dlouhé průtahy u antimonopolního úřadu. Změnit zákon a ponechat ještě papírové známky už není reálné. Ročně je ve hře zhruba šest miliard, které majitelé osobních aut zaplatí.

Jde ale o krátkodobý problém. Pro Havlíčka je v resortu skrytý podstatně větší průšvih: nedostatek peněz. Už v dřívějším materiálu, který mimochodem schvalovala vláda, ve které Havlíček sedí, se uvádí, že peněz na rok 2021 a 2022 je málo a mohou chybět na další stavby. Jinými slovy: v Česku se nyní staví a připravují dálnice jako nikdy, současně ale může jít o past do dalších let. Evropských peněz ubude, a tak Havlíčka čeká vymýšlení, kde peníze vzít. Nejde přitom jen o dálnice. Stát mluví intenzivně o vysokorychlostních tratích, kde jen úsek z Prahy do Brna má přijít na více než sto miliard korun.

Na Havlíčka čekají i další úkoly, které jeho předchůdci nezvládli. Na železnici spustit jednotný tarif, který umožní cestování na jednu jízdenku. Pokud nechce zůstat jen u toho, že bude oznamovat počty zahájených a připravovaných kilometrů dálnic, musí také posunout klíčové stavby, které čekají na své zahájení desítky let: Pražský okruh, D35 nebo železnici na pražské letiště.