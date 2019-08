Podle webu Rizikovedluhopisy.cz je hodnota nesplacených dluhopisů přes 680 milionů korun, ještě více, než činí závazky internetového obchodu Zoot, jenž se s platební neschopností potýká již déle.

Sliby chyby

„Bohužel, toto je důsledek neregulovaného obchodování s dluhopisy,“ uvedla Eliška Skřivanová z webu Rizikovedluhopisy.cz. Připomněla, že společnosti vydávající dluhopisy nemají již od roku 2012 povinnost nechávat si jejich vydání schvalovat Českou národní bankou (ČNB).

Firmy toužící po snadném zisku toho využívají. Nezkušené investory přesvědčují agresivním marketingem a příslibem vysokého zhodnocení. Často nezveřejňují účetní závěrku v obchodním rejstříku. Investor nemá šanci zjistit, jak si vedou.

Společnost EMTC – Czech vydáním dluhopisů sháněla peníze na vývoj mobilní aplikace Lipa Learning pro předškoláky. Proinvestovala již přes půl miliardy korun.

Nejdřív uvažujte

Před neprozřetelným vydáním peněz přitom nezkušené investory varuje také centrální banka. „Každá finanční transakce či investice by měla být uskutečněna po zralé úvaze, a to pouze tehdy, pokud investor porozuměl všem rizikům, která s sebou transakce či investice přináší, a je ochoten je akceptovat,“ uvádí ČNB na svém webu.

Když se společnost, jež dluhopisy vydala, dostane do finančních problémů, někdy nemá investor šanci získat své peníze zpět. „Insolvenční řízení může trvat týdny, ale i léta, a jeho výtěžek se pohybuje jen okolo čtyř procent pohledávek nezajištěných věřitelů,“ dodala Skřivanová.

Co by investor neměl podcenit

- seznamte se s riziky plánované transakce

- rozdělte své peníze do většího počtu menších investic

- pozor na „výhodné“ nabídky slibující příliš vysoký výnos

- uvědomte si, že investice do podnikových dluhopisů není pojištěna

- zkontrolujte si emisní podmínky a tzv. prospekt, z nichž se můžete dozvědět o některých rizicích

- zkuste si u ratingových agentur zjistit, jaká je pravděpodobnost, že vám dlužník peníze skutečně splatí

- dostane-li se váš dlužník do problémů, třeba od něj neuvidíte nejen úroky, ale ani původní vloženou částku

Zdroj: ČNB